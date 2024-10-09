О счастье и не только…

Типовой современный класс: белые парты, синие стулья, в углу – большой монитор. За партами – ученики из 9, 10 и 11 классов, победители олимпиад и конкурсов, всего – 26 ребят. Готовятся к встрече с руководителем региона и молодые педагоги, выпускники движения «Команда под ключ», окончившие Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

Модератор занятия – советник директора школы, учитель английского языка Анна Дмитриевна Будникова тоже ждала гостей.

– Нашей школе четыре года, – рассказала она журналистам. – За это время дети, которые учатся в психолого-педагогическом классе, сумели не раз проявить свои таланты на разных конкурсах всероссийского и областного значения. Сегодня именно они будут задавать вопросы губернатору. Что касается моей работы, то главное в любом педагогическом коллективе – командный дух. Один в поле не воин, а большой успех – всегда результат общего труда. Учителя делают всё для того, чтобы школьник полюбил предмет.

И вот на пороге класса появился губернатор. Своё выступление перед молодёжью Александр Дрозденко начал с разговора о поддержке жителей Донбасса и восстановлении новых территорий.

– Особая тема сегодняшнего дня – годовщина воссоединения с Россией республик Донбасса и Новороссии, сложное время, когда мы вместе и заодно. Важно понимать: каждый народ имеет право на свой язык, на свою культуру, на свою безопасность, на своё будущее. Если это ещё и высказано как волеизъявление, то тем более. Это нужно уважать, это нужно поддерживать, – отметил Александр Дрозденко.

Также губернатор говорил со школьниками на темы, которые их беспокоят. Например, ребята спросили о рисках широкого применения современных технологий, таких как искусственный интеллект.

– Планета окунулась в мир искусственного интеллекта. Может ли ИИ заменить классическую Марь-Иванну с указкой в руке? Ведь нейросети уже проникли во все сферы нашей жизни. Пока одни радуются тому, с какой скоростью машина выполняет за них нудную работу, другие опасаются и задаются вопросом: а насколько это безопасно? Шутка ли, даже Институт русского языка имени Пушкина признал «нейросеть» словом года, – спросил один из школьников.

– Прорыв в сфере искусственного интеллекта колоссален, – ответил губернатор. – Нейросети пишут сочинения и рефераты. Искусственный интеллект способен провести урок, неважно какой: математику, историю или литературу. Другое дело, что у него нет человеческих эмоций. Только учитель способен вживую объяснить материал и при этом ещё и учесть индивидуальные особенности школьника. Педагог во время урока сопереживает, реагирует на учащихся, чего не сделает нейросеть. Да, искусственный интеллект может анализировать данные, подстраиваться под какие-то программы, но реагировать он пока не способен…

…Дети и губернатор сошлись во мнении, что подготовить полноценную замену настоящему учителю невозможно. Компьютерный разум наверняка «завалится» на самых простых детских «почему». Профессия учителя будет востребована и в будущем, так что наставничество как институт продолжает активно развиваться и в XXI веке.

– Жить жизнью детей, радоваться их успехам – вот истинное счастье учителя, – отметил губернатор в ходе общения. – Разве не гордятся педагоги учениками, которые добились высот и особенных успехов, или школьниками, ставшими порядочными и счастливыми людьми?

– Очень познавательно было слушать Александра Юрьевича, – рассказали ученицы София Волнухина и Анастасия Шумилова. – Думаем, что захватывающий рассказ губернатора про своего учителя физкультуры, который заставил его не лениться, поверить в себя и поставил его на лыжи, запомнится нам надолго. Интересно было услышать про наставников и педагогов, так что после этого разговора будет над чем задуматься, ведь сегодня губернатор дал нам почву для размышлений и дальнейших действий.

Анна КАРПОВА

Фото: пресс-служба правительства ЛО