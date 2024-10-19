В Гатчине презентовали проект «Отец Героя»

Проект создан Ленинградским филиалом фонда «Защитники Отечества» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Участие приняли отцы наших бойцов из Гатчинского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Выборгского, Киришского, Тосненского, Приозерского и Сланцевского районов, а также из Соснового Бора. На каждом портрете размещен QR-код, с помощью которого можно посмотреть видео, на котором отец рассказывает о своем сыне-герое.

Экспозиция представлена в фойе Гатчинского дома культуры. На открытие этого проекта в зале собрались семьи защитников Отечества, представители органов власти и духовенства, областные парламентарии, ветераны, молодежь и школьники Гатчинского округа.

Перед участниками мероприятия выступили зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Татьяна Толстова.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко зачитала адрес от спикера Сергея Бебенина.

Приветствие от сенатора РФ Сергея Перминова прочитал руководитель Ленинградского филиала фонда "Защитники Отечества" Сергей Галяев:

«Адресую слова приветствия всем участникам торжественного открытия фотовыставки «Отец героя». Это знаковое для каждого из нас начинание. Память защитников Родины священна. И эти личные страницы приближают для аудитории их внутренний мир, человеческие грани их жизни. Мы как одна семья поддерживаем наших воинов. Разделяем чувства родных. Чтим павших ребят, так бесстрашно защищавших наше Отечество. Убежден, что материалы проекта будут востребованы и в дальнейшем в миссиях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Самоотверженный подвиг наших бойцов никогда не будет забыт. И наш долг сделать так, чтобы каждого из них земляки вспоминали с гордостью».

Каждому из отцов павших героев торжественно вручили медаль "Отец солдата". Награды удостоены:

— Астахин Сергей, отец Георгия Астахина из Волосовского района;

— Бакулин Дмитрий, отец Василия Бакулина из Подпорожского района;

— Ванян Анатолий, отец Александра Ваняна из Ломоносовского района;

— Градусов Бронислав, отец Олега Градусова из Гатчинского района;

— Дьяконов Николай, отец Дмитрия Дьяконова из Лодейнопольского района;

— Ежкин Андрей, отец Анатолия Ежкина из Киришского района;

— Иванин Юрий, отец Ивана Иванина из Выборгского района;

— Кочкин Станислав, отец Александра Рикконена из Кировского района;

— Кравченко Олег, отец Максима Кравченко из Гатчинского района;

— Рахматов Шавкат, отец Евгения Рахматова из Приозерского района;

— Саидов Камил, отец Шамиля Саидова из Выборгского района;

— Сорокин Владимир, отец Павла Сорокина из Соснового Бора;

— Соснов Анатолий, отец Максима Соснова из Гатчинского района;

— Стребков Владимир, отец Кирилла Стребкова из Тосненского района;

— Фёдоров Александр, отец Сергея Фёдорова из Сланцевского района.

Также имена сыновей-героев - защитников Отечества, павших на полях сражений СВО, внесены в "Золотую Книгу Ленинградской области". Дипломы о занесении имён были вручены родным героев на торжественном мероприятии в Доме культуры.

Ленинградский филиал фонда "Защитники Отечества" создал плейлист с рассказами о каждом герое - 16 видео, а также видеоклип, посвященный проекту "Отец Героя". Ознакомиться с видео можно тут: https://vk.com/video/playlist/-220875451_1