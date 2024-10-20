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21 октября в Гатчине отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ по устранению утечки на сетях водопровода 21.10.24 с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, 

ул. Урицкого, д. 7/18, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 13/27, 15, 17,

ул. Соборная, д.028в, 30, 31,

ул. Карла Маркса, д.46, 48, 50, 52, 52а, 54, 55, 56, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61а, 63, 65,

ул. Киргетова, д.15а,

ул. Урицкого, д. 22.