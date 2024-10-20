Где отключат свет в Гатчинском районе 21 октября?
Энергетики сообщили о плановых отключения электроэнергии 21 октября в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.10.2024 с 10:00 о 17:00
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
21.10.2024 с 11:00 о 17:00
Пудомягское СП:
д. Монделево.
21.10.2024 с 10:00 о 18:00
Новосветское СП:
п. Пригородный.
21.10.2024 с 10:00 о 18:00
Рождественское СП:
д. Межно.
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