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Где отключат свет в Гатчинском районе 21 октября?

Энергетики сообщили о плановых отключения электроэнергии 21 октября в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.10.2024 с 10:00 о 17:00

Вырицкое ГП:

д. Большие Слудицы.

 

21.10.2024 с 11:00 о 17:00

Пудомягское СП:

д. Монделево.

 

21.10.2024 с 10:00 о 18:00

Новосветское СП:

п. Пригородный.

 

21.10.2024 с 10:00 о 18:00

Рождественское СП:

д. Межно.