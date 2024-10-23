Скалолазы на высоте!
Два золота и бронза – таков результат выступлениях юных гатчинских скалолазов на престижных всероссийских соревнованиях.
С 14 по 21 октября в Перми состоялось Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию. В них приняли участие более 700 юношей и девушек из 40 регионов нашей страны, а также Республики Беларусь и Турции.
Ленинградскую область на всероссийских соревнованиях представляли 12 спортсменов: восемь воспитанников Гатчинской спортшколы №2 и четыре – из спортклуба «Ювента» города Сосновый Бор.
Победителем в дисциплине «трудность» и бронзовым призером в дисциплине «боулдеринг» стала гатчинская спортсменка Варвара Ильчук.
Еще один ученик Гатчинской спортшколы №2, Николай Буторов, стал победителем в дисциплине «боулдеринг».
Поздравляем Варвару и Николая, их тренера Галину Юрьевну Новикову и всю команду Ленинградской области по скалолазанию с успешным выступлением на соревнованиях.
Фото Федерации скалолазания России