Кто в Гатчинском районе останется без света 28 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.10.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское поселение:
п. Пригородный промзона.
28.10.2024 с 10:00 до 17:00 примерно на 2 часа
Сусанинское поселение:
п. Сусанино.
28.10.2024 с 10:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
28.10.2024 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
СНТ Березнево.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.