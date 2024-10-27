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Кто в Гатчинском районе останется без света 28 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.10.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское поселение:

п. Пригородный промзона.

 

28.10.2024 с 10:00 до 17:00 примерно на 2 часа

Сусанинское поселение:

п. Сусанино.       

 

28.10.2024 с 10:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

28.10.2024 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

СНТ Березнево.

 