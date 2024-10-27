Кто в Гатчинском районе останется без света 28 октября

«Не вернувшимся из боевых вылетов посвящается» – написано в титрах оригинальной версии фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики», вышедшего на экраны более 50 лет назад. Только в 1974 году его посмотрели 40 млн человек. Кинокартина о летчиках-истребителях, многим из которых было чуть больше двадцати, и сейчас регулярно попадает в списки лучших фильмов о Великой Отечественной войне.