Гатчинский округ – самый читающий в Ленобласти

Онлайн-конкурс «Читающая мама – читающая семья – читающая страна», посвященный Году семьи и Году команды заботы в Ленинградской области, стартовал 20 июня. Его организаторами выступили комитет общего и профессионального образования и Ленинградский областной институт развития образования. Подведение итогов конкурса украсили лучшие творческие коллективы Гатчинского округа.

Участников торжественной церемонии приветствовали заместитель председателя комитета образования Гатчинского округа Наталья Соловьева, помощник депутата Заксобрания Ленобласти Валерия Кургина и начальник информационно-библиотечного отдела Ленинградского областного института развития образования Наталья Самыловская. Выступающие тепло поблагодарили конкурсантов и организаторов конкурса, отметили роль книги как хранительницы духовного богатства человека.

Семья и книга прекрасно дополняют друг друга. Любовь к книге прививается в первую очередь в семье, совместное чтение – прекрасный способ дать ребенку возможность почувстствовать себя любимым. Именно книга связывает поколения, соединяет прошлое, настоящее и будущее, является фундаментом для воспитания патриотизма.

В онлайн-конкурсе «Читающая мама – читающая семья – читающая страна» могли принять участие как семьи, так и образовательные организации, в том числе учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-библиотекари, воспитатели и сами дети.

Всего на конкурс было представлено 550 работ из 16 районов Ленинградской области. Перед жюри стояла нелегкая задача – среди множества талантливых работ определить лучшие. В результате пять работ, представленных конкурсантами из Гатчинского округа, были отмечены дипломами лауреатов и победителей конкурса.

В награждении приняли участие генеральный директор издательства «Русское слово» Анна Блинова, генеральный директор издательства «Мозаичный Парк» Марина Лобзина, региональный директор АО «Издательство «Просвещение» Алена Рыбовлева, исполнительный директор группы компаний «Грамат» Алексей Гарифуллин.

Зал встречал победителей горячими аплодисментами. Многие любители семейного чтения и на сцену выходили семьями.

Лауреатом второй степени онлайн-конкурса «Читающая мама – читающая семья – читающая страна» в номинации «Обнимем ребенка с книгой» - фотографии» стал Андрей Захаркин (Гатчинская начальная школа №5). Дипломом победителя в номинации «За творческую оригинальность» награжден Арсений Чаус (Сиверская гимназия).

В номинации «Обнимем ребенка с книгой» - видеоролики» дипломом лауреата второй степени награжден Артем Чепа (Гатчинская школа №9), дипломом лауреата первой степени - Вера Лозовикова (Войсковицкая школа №1). Обладателем диплома победителя в номинации «За художественный артистизм» стал Максим Николаев (детский сад №8, Гатчина).

В номинации «Проекты» диплом лауреата первой степени торжественно вручили Елене Никифоровой (Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского).

Победители, лауреаты и участники конкурса в номинациях «Фотографии» и «Проекты» будут отобраны для публикации в «Атлас лучших практик детского и семейного чтения Ленинградской области». Спонсором проекта по печати атласа выступило издательство «Просвещение».

Татьяна Можаева