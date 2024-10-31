Учителям талантливых школьников — премия от губернатора Ленобласти

«Учителя, которые готовят детей к всероссийской олимпиаде — наставники с большой буквы. Они не только передали ученикам знания, но и научили их верить в себя, стремиться к новым вершинам. Благодаря их усилиям наши школьники смогли продемонстрировать свои таланты и способности на всероссийском уровне. Ленобласть ценит преданных преподавательскому делу учителей и поддерживает их материально», — отметил Александр Дрозденко.

Премии выплатят 18 преподавателям, которые подготовили 3 победителей и 12 призеров предметной Всероссийской олимпиады школьников.

Самым олимпиадным районом стал — Всеволожский, где работают 4 талантливых преподавателей, а общий стаж работы награжденных — 450 лет в сфере образования. Их ученики – 3 победителя и 12 призеров смогут поступить в любой российский ВУЗ на особых условиях.

Преподаватели, подготовившие победителей ВсОШ: Лариса Соловьева, Лилия Бирр-Цуркан, Евгения Мельникова, Маргарита Зайцева.

Преподаватели, подготовившие призеров ВсОШ: Владислав Ярошенко, Владимир Корнеев, Елена Каурин, Оксана Муратова, Нина Паньгина, Андрей Слядзь, Юлия Абрамова, Денис Рочев, Ольга Колесникова, Игорь Гайворонский, Жанна Полюх, Вера Лушникова, Евгения Мельникова, Маргарита Зайцева, Галина Борисова.

Всероссийская олимпиада школьников — это главная олимпиада России для обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы.

Олимпиада проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный. Участвовать в олимпиаде могут школьники 4–11 классов: по русскому и математике — с четвёртого, по остальным предметам — с пятого.