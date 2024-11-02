Ленобласть чествует воспитателей

«Впервые мы провели съезд в Год педагога и наставника и, получив широкий отклик, в этом году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Ассоциации негосударственного образования мероприятие преобразовалось в межрегиональное. Уверена, что такие форматы открывают возможность представителям дошкольного образования для профессионального роста и обмена успешными региональными практиками», - приветствовала участников мероприятия председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Важной частью пленарного заседания стала торжественная церемония чествования работников системы дошкольного образования Ленинградской области. Награды Министерства просвещения Российской Федерации и комитета общего и профессионального образования Ленинградской области были вручены 10 воспитателям, инструкторам и руководителям детских садов региона. Знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» награждены воспитатели из Волохова: Светлана Сахарова от детсада №5 и Валентина Смирнова от детсада №1. Награду «За верность профессии» получили: Елена Александрова из Кировского детсада №34, Ирина Андреева из Лужского детсада №3 и Евгения Баранова из Гатчинского детсада №16.

Вероника Реброва презентовала учебно-методическое пособие «Край родной – Ленинградская область» для детей старшего дошкольного возраста для изучения истории и культуры родного края. Книга разработана сотрудниками и преподавателями Ленинградского областного института развития образования.

Для участников съезда работали выставки учебно-методической литературы и интерактивного оборудования, а также 9 тематических секций, где приглашенные эксперты и представители региональных делегаций поделились успешными практиками, механизмами развития дошкольной образовательной организации, цифровыми ресурсами для детей дошкольного возраста. На площадке, посвященной негосударственному образованию, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и Ассоциацией негосударственного образования.

Во второй день участники съезда познакомились с деятельностью и опытом работы девяти учреждений дошкольного образования Ленинградской области: как частными, так и муниципальными. Делегаты погрузились в инновационные региональные проекты, приняли участие в увлекательных мастер-классах и обменялись профессиональным мнением.

Андрей Соколов

Фото организаторов съезда