Ленобласть заботится о семьях защитников

«Сертификат примут в 90 магазинах: от маркетплейса до продуктовых, книжных и косметических магазинов. А можно приобрести билеты в кино или театр. Благодарю добровольцев #мывместе за личную доставку подарков с улыбкой и поздравлениями тем, кому сейчас особенно нужна поддержка», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Постановлением Правительства региона об организации поздравления родственников (жен и детей) участников СВО подписанным губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, поздравление родных участников СВО поручено организовывать Комитету по молодежной политике Ленинградской области силами волонтерского корпуса акции #мывместе. Сертификаты вручаются на торжественных мероприятиях в муниципальных образованиях, а также адресно — волонтерами — в индивидуальном порядке.