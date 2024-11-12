Бежать, чтобы побеждать!

Участники готовились к этому мероприятию заранее. Регистрировались, тренировались, получали стартовые пакеты и ждали тот самый день.

Утро началось с разминки, спортсмены и любители разогревались перед стартом возле главной сцены. Для них провели подвижную зарядку.

Участникам забега было предложено три дистанции: 2 км (500 чел.), 10 км (2000 чел.) и собственно полумарафон - 21.1 км (2500 чел.). Первыми стартовали участники на 10 км и буквально через 10 минут – на 2 км. В глазах спортсменов - волнение и радость одновременно.

В забегах участвовали жители разных городов и возрастов, что увеличило число болельщиков. Друзья, родственники и любители бега подбадривали участников веселыми кричалками, яркими плакатами и радовались победам.

Евгений Бурсевич пробежал дистанцию в 2 км за 6,05 минут, тем самым установив новый рекорд среди мужчин. А Екатерина Резник опередила всех девушек на 7,18 минуте. На финише их встретили громкими овациями.

Дистанцию в 10км Ринас Ахмадеев из Республики Татарстан покорил за 29,45 минут. А Елена Зонова второй год подряд одержала победу с результатом 35,11 минут. Эти результаты сделали их абсолютными победителями.

Самая трудная дистанция - 21.1 км. Александр Ольков из Республики Хакасии и Ярослав Бякин из Ленинградской области весь забег держались рядом и вели за собой остальных, им удалось добежать до финиша за один час и три секунды, что тоже является рекордом Гатчинского полумарафона. Но абсолютным победителем все же стал Александр, так как был немного быстрее. А среди девушек первое место заняла Мария Резниченко из Новосибирской области с результатом 1 час и тринадцать минут.

Самым маленьким участником на дистанции 2 км был 6-летний Николай Емцев и 9-летняя Юлия Иванова. А настоящими героями оказались ветераны бега - Михаил Гершман (1935 года рождения), Нина Майкова (1935), Владимир Лукашов (1938), Валентина Плотникова (1943), Василий Хлусевич (1945) и Галина Маркина (1951).

Каждого участника после финиша ждали медали, термоодеяло и горячий чай. А в завершение соревнований победителей торжественно наградили подарками и поздравили громкими овациями. Каждый сотый спортсмен получил памятные подарки в виде брендовых аксессуаров.

Полумарафон прошел ярко и громко, подарил участникам и болельщикам незабываемые эмоции, а также возможность установить целых четыре рекорда. А значит все было не зря, и поэтому атлеты уже предвкушают следующие забеги. До скорых встреч в 2025 году!

Вероника Токарева

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