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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.11.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Сусанино с 1 по 10 линии; пр-кт. Павловский.        

 

13.11.2024 с 10:00 до 18:00 

Веревское СП:

д. Романовка (частично).

 

13.11.2024 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское СП:   

д. Малые Борницы, 

д. Дубицы, 

д. Раболово.

 

13.11.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Питкелево,

д. Ронилово.

 

13.11.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП: 

п. Высокоключевой.

 

13.11.2024 с 09:30 до 17:30

Рождественское СП:

п. Дивенский.