Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.11.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Сусанино с 1 по 10 линии; пр-кт. Павловский.
13.11.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка (частично).
13.11.2024 с 09:30 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Малые Борницы,
д. Дубицы,
д. Раболово.
13.11.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Питкелево,
д. Ронилово.
13.11.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
13.11.2024 с 09:30 до 17:30
Рождественское СП:
п. Дивенский.
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