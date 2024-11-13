КВН ВОИ — ленинградцев приглашают на яркий финал

В юморе сразятся команды КВН: «Состоятельные кроты» (Краснодарский край и Республика Дагестан), «И смех, и грех» (Мурманск), «Куличи» (сборная РУДН, Москва), «ПОДАрок» (Республика Хакасия) и «Кроссворд» (Тюменская область). Победитель отправится на 36-й международный фестиваль «КиВиН-2025» в Сочи.

В качестве гостей финального этапа выступят команды КВН «Трали-Вали» (ДНР) и победитель прошлого сезона «Хот-Дог» (сборная Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

В лиге «Своя лига ВОИ» играют люди с инвалидностью, а проект инклюзивного КВН, который родился в Ленинградской области, дорос до федерального масштаба. С 2015 года инициативу поддерживает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект «КВН ВОИ 2024» реализует областная организация ВОИ и АНО «СВОЯ лига» при поддержке Всероссийского общества инвалидов, Фонда президентских грантов и гранта губернатора Ленинградской области.