«Московское время»: восемь побед гатчинских кадетов

Два конкурсных дня, более двух тысяч участников из разных уголков нашей огромной страны, строгое, но справедливое жюри. И вот результат - ученики класса начального эстрадного мастерства Гатчинской школы №11 (руководители Михаил Шиловский и Евгений Логашов) завоевали огромный букет наград и почетных званий в номинации «Эстрадный вокал»:

- Иван Разживин – Гран-при, возрастная группа 10–12 лет,

- Владислав Резников – лауреат первой степени, 13–16 лет,

- Анастасия Макаровская - лауреат первой степени, 10–12 лет.

- Карина Левина - лауреат второй степени, 13–16 лет,

- Алина Дмитриева - лауреат третьей степени, 13–16 лет.

Еще один ученик, Андрей Чернов, - лауреат первой степени в номинации «Инструментальное исполнительство» 13–16 лет (балалайка), преподаватель Анатолий Мещеряков.

С большим успехом выступили и творческие коллективы класса начального эстрадного мастерства Гатчинской школы №11. Квартет «Арт-кадет» и группа «МАМА23» удостоены звания лауреата первой степени в номинации «Эстрадный вокал», 13–16 лет.

Кроме конкурсных испытаний ребята приняли участие в насыщенной культурной программе, включающей обзорную экскурсию с посещением Красной площади и Воробьевых гор.

Большую благодарность ученики и музыкальные руководители выражают, всем кто верил, поддерживал и помогал в организации поездки: директору школы Раисе Василиу, председателю совета Гатчинского районного потребительского общества Михаилу Заславскому, председателю районного профсоюза образования Валентине Криворук и, конечно же, родителям и учителям.

- Все ребята выступили на «пятерку» - решение жюри и заслуженные награды говорят сами за себя. А как тепло их встречает публика! Я горжусь своими учениками, - делится впечатлениями Михаил Шиловский. - Такие фестивали – это еще и возможность для появления новых деловых контактов и интересных встреч с прицелом на будущие творческие проекты. Пока рано открывать подробности, но узнав, что наши дети - не артисты и вокалисты, а настоящие морские кадеты, исполняющие современные патриотические песни, квартетом «Арт-кадет» заинтересовались в Москве. Значит, мы на правильном пути.

Татьяна Можаева