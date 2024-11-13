Новые рекорды Гатчинского полумарафона

Не передать словами атмосферу, которая царила в центре Гатчины. Для удобства и безопасности гостей было продумано все до мелочей. В организации и проведении соревнований было задействовано сотни гатчинцев – профессионалов и волонтеров.

На улице Соборной – эпицентре спортивного действа – было всё: от стартового городка, сцены, стильных фотозон и торговых рядов – до полевой кухни. Весь день выступали творческие коллективы, звучали мотивирующие песни, кричалки и аплодисменты.

Участников XV Гатчинского полумарафона приветствовали руководители Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

В этот воскресный день в Гатчине действительно было жарко – и дело не в том, что погода выдалась отличная, а в горячих сердцах спортсменов, пылкой поддержке болельщиков: друзей, родных, жителей города.

- Настроение отличное, – сказал, наблюдая за массовым стартом, Почетный гражданин города Гатчины, ветеран спорта Юрий Назаров. – Сколько здесь собралось людей, в том числе знакомых! Мы хоть и не бежим, но тоже заряжаемся позитивом. Тут его столько – всем болельщикам хватит. Какой накал спортивной борьбы, эмоции через край!

Конечно, были и ворчуны, но позитивная волна, расплескавшись по городским улицам, хлынула в интернет сотнями радостных постов, фотографий и видео:

- «Гатчина как всегда великолепна»;

- «Спасибо всем-всем-всем за поддержку и добрые слова»;

- «Все участники – красавчики»;

- «Бежал с удовольствием, трасса бегучая, организация класс»;

- «Спасибо, что дарите нам этот старт. Такой любимый и уютный! Столько точек поддержки, все такие классные, яркие! Лучшее завершение сезона»;

- «Гатчина – ТОП! Русская Валенсия! Невероятный беговой вайб и единение спортсменов, волонтеров и болельщиков!»;

- «Крутая поддержка местных жителей, благодарю за такую любовь к любительскому бегу».

День был богат на быстрые результаты. Первыми завершили забег бегуны на 2 км. Затем финишировали спортсмены на дистанции 10 км.

Вот имена победителей и призеров на дистанции 10 км:

- Мужчины: 1 - Ринас Ахмадеев, 2 - Игорь Костык, 3 - Николай Ляликов;

- Женщины: 1 - Елена Зонова, 2 - Ирина Шевченко, 3 - Наталья Кондрашова.

Отметим, что Елена Зонова финишировала первой среди женщин на дистанции 10 км второй год подряд.

Были и новые рекорды соревнований: Ринас Ахмадеев уверенно финишировал первым с результатом 29:45. Это первый результат из 30 минут «на десятке» в истории Гатчинского полумарафона.

Для самых смелых, кто отважился на полумарафон, перед очередным стартом прошла массовая и веселая разминка.

На дистанции 21.1 км борьба за призовые места шла напряженная. Вот имена победителей и призеров:

- Мужчины: 1 - Александр Ольков, 2 - Ярослав Бякин, 3 - Андрей Янович;

- Женщины: 1 - Мария Резниченко, 2 - Луиза Дмитриева, 3 - Евгения Тауберт.

В этот раз Александр Ольков – победитель XV Гатчинского полумарафона с новым рекордом соревнования и личным рекордом 1:03:00. Победа далась не просто. Александр Ольков и Ярослав Бякин всю дистанцию бежали бок о бок. Это была борьба на высоких скоростях. Спортсмены финишировали вместе, но все-таки чуть впереди оказался Александр.

Каждый участник Гатчинского полумарафона имел свою мотивацию и цель. У кого что получилось в итоге, они рассказали, переведя дыхание, после финиша.

- Моя цель была проста и ясна: улучшить свой результат и получить удовольствие от процесса. На этот раз я решил сосредоточиться не только на времени, но и на том, чтобы по-настоящему насладиться трассой и атмосферой. В этот день погода была просто идеальной для забега, а присутствие более сильных одноклубников добавляло отличной мотивации. И, конечно, куда же без легендарной гатчинской грязи, которая вносит свою особую изюминку в этот забег! Это было великолепное завершение сезона – результат, который превзошел мои ожидания. Полумарафон в Гатчине стал идеальным заключительным аккордом моего бегового года, – отметил в своем отчете о Гатчинском полумарафоне Александр Комаров.

- Обожаю этот полумарафон и уже третий год подряд наслаждаюсь трассой и атмосферой. Это наш самый массовый выезд из Великого Новгорода (двумя автобусами), поэтому Гатчина стала для меня практически домашним забегом, с большим количеством знакомых и друзей. Это был классный праздник! Лучшее закрытие бегового сезона! – поделилась эмоциями участница забега Анна Егорова.

XV Гатчинский полумарафон обновил рекорд по количеству участников – все три дистанции пробежали 4697 человек.

Татьяна Можаева

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