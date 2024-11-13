Центр подготовки волонтёров – открыт!

Дата открытия центра – 11 ноября – была выбрана не случайно: до юбилея Победы осталось ровно полгода. С этого момента волонтеры региона начинают обучаться, чтобы успешно сопровождать важнейшие мероприятия, приуроченные к годовщине Победы.

Выступая на открытии центра, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева отметила, что эти курсы помогут волонтерам правильно организовывать и поддерживать ключевые события, которые будут проводиться в честь 80-летия Победы, и внесут вклад в сохранение исторической памяти.

- Сегодня мы открываем штаб, у которого есть три задачи. Первая задача – сопровождение ветеранов и помощь им. Вторая задача – организация мероприятий: у волонтеров Победы есть целая сетка мероприятий, которые ребята должны провести. И третья задача – быть вместе и эффективно решать задачи, которые перед нами ставит федеральный центр и современность, – подчеркнула Марина Григорьева.

Марина Григорьева поставила конкретную задачу каждому волонтеру: ни один ветеран, бывший малолетний узник, блокадник не должен остаться без внимания, поддержки и слов благодарности. Чтобы лично пообщаться с каждым, приехав домой, необходимо создать муниципальные штабы, куда должны входить ветераны, действующие молодежные и волонтерские организации, представители соцзащиты, молодежной политики, образования.

- Участники волонтерского корпуса 80-летия Победы должны быть качественно обучены, должны знать исторический минимум. Почему? Все мы понимаем, в какой век живем. Мы должны сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать ее историю так, как это делают за рубежом. Сейчас действительно огромная ответственность падает на наши плечи. Волонтерский корпус будет работать целый год – до следующего ноября. Здесь будут обучать ребят волонтерским и организаторским навыкам, популяризировать изучение истории, и, соответственно, проводить ключевые мероприятия к главным датам нашей истории. Присоединяйся к волонтерскому корпусу! Уверена, всем будет очень интересно, – напутствовала волонтеров руководитель центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Ленинградской области Екатерина Смирнова.

С напутствием к волонтерам обратилась житель блокадного Ленинграда Лидия Михайловна Кириллова. Ребята вручили ей подарок, большой букет цветов и выразили слова благодарности за любовь к Родине, стойкость, жизнелюбие и за труд в непростые для страны время.

В день открытия регионального центра волонтеры прошли свое первое обучение: узнали, как правильно общаться с ветеранами, создавать вовлекающий грамотный контент патриотической тематики и приняли участие в лекции о сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории. Экспертами на тематических площадках выступили руководитель проекта медиашколы «Медиатлон», SMM-специалист Юлиана Орлова, кандидат философских наук, доцент Евгений Бессонов и руководитель РОО «Центр Добровольческого развития» Дарья Овсяник.

- Благодарю вас за открытые сердца, за то, что каждый, кто пришел ко мне на площадку, с уверенностью сказал, что его сердце открыто для историй, которые может нам рассказать ветеран. У вас будет очень важная роль – пронести эту историю дальше. Рассказать ее своим детям, внукам и всем, кто вас окружает. И тогда, только представьте, сколько людей будет знать эту историю. Это как бумеранг, который сработает лучше, чем шесть рукопожатий. Большое вам спасибо, ребята! – сказала, обращаясь к волонтерам, Дарья Овсяник.

Обучение шло около пяти часов. Ребята немного устали, но с удовольствием делились своими впечатлениями.

- У нас было три тренинга. Что-то я услышал новое, а что-то уже знал. Но все было очень полезно, – уверен ученик 9-го класс Гатчинской школы №7 Тамерлан Бигаев.

- Я председатель «Совета Первых» местного отделения «Движения Первых» в Гатчинском округе, занимаюсь волонтерством, – представилась ученица 8-го класса Гатчинской школы №1 Милана Климкина. – 80-летие Победы – это масштабный праздник для всей нашей страны. Мы должны помнить своих предков. И очень хорошо, что для подростков и молодежи создали столько различных проектов. Ведь благодаря этому мы можем развиваться и идти дальше! Сегодня на мастер-классах мы узнали много нового. Нам рассказали, как правильно общаться, рассказали про историю, про медиапространство и как в нем работать.

Напомним, что специальные центры подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы для обучения добровольцев и проведения памятных мероприятий 2025 года сейчас открываются по всей России и за рубежом.

Татьяна Можаева