Пьедестал почёта Татьяны Чикуновой

С 8 по 10 ноября 2024 года город Чебоксары принимал Кубок Рос-сии по спорту глухих в дисциплине «настольный теннис». Участниками соревнований стали спортсмены (20 мужчин и 18 женщин) из

12 регионов страны. Мастера малой ракетки разыграли награды соревнований в личном, парном и смешанном парном разрядах.

Гатчинская спортсменка Татьяна Чикунова завоевала полный комплект наград.

Татьяна впервые в своей спортивной карьере выиграла золотую медаль в одиночном разряде. В паре с Ксенией Анишевой из Чувашской республики завоевала серебро. В смешанной паре с Денисом Косткиным из Краснодарского края – бронзу.

Поздравляем спортсменку и тренеров с великолепным результатом!