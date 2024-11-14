Под Гатчиной вагоны сошли с рельсов

Сегодня утром вблизи станции Гатчина-Товарная-Балтийская в Ленинградской области произошел сход с последующим опрокидыванием груженых углем вагонов с железнодорожного полотна. Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка по факту схода вагонов.

Как сообщает ведомство, ущерб от произошедшего устанавливается, пострадавших нет.

Источник: https://t.me/zmsutskr