Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.11.2024 с 11:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Монделево.
На время оперативных переключений 2 раза по 20-30 минут:
д. Покровская,
д. Марьино,
д. Порицы,
д. Антелево,
Павловская Слобода,
Павловский Посад.
19.11.2024 с 10:00 до 15:30
Таицкое ГП:
д. Новая (д. Б. Ивановка)
п. Тайцы частично,
ООО «Рускон».
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