Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 ноября

Короткие дни и длинные вечера быстро уходящей от нас осени словно созданы для размышлений, подведения итогов года, а для кого-то, может быть, и более длительных периодов жизни. Тянет поговорить по душам, размышлять, философствовать. Гатчинский краевед, сотрудник музея «Дачная столица» Рашид Ганцев из тех собеседников, с кем время летит незаметно. Проговорили почти три часа, а впечатление, что только начали. Говорили о его родной Вырице, ее истории, судьбах исторических персонажей края и даже, не побоюсь сказать, смысле жизни…