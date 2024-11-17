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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.11.2024 с 11:00 до 18:00

Пудомягское СП:       

д. Монделево.

На время оперативных переключений 2 раза по 20-30 минут:

д. Покровская,

д. Марьино,

д. Порицы,

д. Антелево,

Павловская Слобода,

Павловский Посад.

 

19.11.2024 с 10:00 до 15:30

Таицкое ГП:

д. Новая (д. Б. Ивановка)

п. Тайцы частично,

ООО «Рускон».