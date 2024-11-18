Гатчинские школьники – финалисты конкурса «Ученик года»

Конкурс проводится для учеников 9-11-х классов по семи номинациям. Его цель – поддержка школьников, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, школьного лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Ученики школ Гатчинского округа активно включились в конкурс и добились хороших результатов.

Ученик Гатчинской школы № 2 Ренат Шапиров стал лучшим в номинации «Доброволец года».

В номинации «Творческая личность года» первое место у ученицы Сусанинской школы Ксении Анисимовой. Ксения также учится в Войсковицкой детской школе искусств.

Тамерлан Бигаев из Гатчинской школы № 7 отличился сразу в двух номинациях. Он занял третье место в номинациях «Патриот года» и «Спортсмен года».

Победители регионального этапа конкурса представят Ленинградскую область в следующем этапе – заочном всероссийском.