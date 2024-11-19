Пенсионеру вернули деньги, украденные мошенниками

В ходе надзора по делам в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Гатчинская городская прокуратура выявила факт хищения денежных средств у пенсионера, относящегося к социально уязвимой категории граждан. Потерпевший стал жертвой телефонных мошенников и перевел им 440 тысяч рублей.

В рамках предварительного расследования уголовного дела была установлена личность владельца банковского счета, на который были переведены денежные средства.

Городской прокурор принял меры для восстановления нарушенных прав потерпевшего и направил исковое заявление о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения.

Сысертский районный суд Свердловской области удовлетворил иск городского прокурора в полном объеме.

Во исполнение судебного решения Сысертским РОСП ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство, которое окончено в связи с фактическим исполнением требований прокуратуры по заявленному иску — взыскании с ответчика денежных средств в размере 470 тыс. рублей (с учетом процентов за незаконное пользование денежными средствами).

В настоящее время пострадавшему возвращены все похищенные у него денежные средства.