Причины девальвации

Обычно выделяют две причины обесценения валюты, если курс не жестко привязан к иностранной валюте:

Дисбалансы во внешней торговле – в страну приходит меньше валюты, а деньги активно печатают. Это как с любым дефицитным товаром: если спрос превышает предложение, цена растет.

Разница в процентных ставках между странами. Если где-то с поправкой на инфляцию 5% – реальная ставка, а в другом месте она, например, отрицательная (ниже инфляции), то деньги при прочих равных будут перетекать туда, где ставки выше. Сейчас мы это наблюдаем между Соединенными Штатами и Японией, иена упала за два года почти на 30%, потому что в Америке ставка – 5,25%, а в Японии – 0,25% при сопоставимой инфляции.

В тех странах, которые сохранили жесткую курсовую привязку, курс меняется по решению денежных властей, но эти решения чаще всего вызываются теми же валютными дисбалансами.

Выгодна ли девальвация государству?

Что выгодно для государства – сильно зависит от структуры экономики. Если у нас экономика сильно заточена на экспорт, то при прочих равных обесценение национальной валюты повышает доходы бюджета, потому что издержки у компаний и выплаты из бюджета в местной валюте, а поступления привязаны к иностранной. С другой стороны, ослабление национальной валюты повышает инфляцию, поэтому через год, например, надо будет быстрее индексировать пенсии, выплаты и государственные расходы. Это всегда палка о двух концах – те, кто говорит, что девальвация выгодна бюджету, смотрят только на полшага вперед.

Как девальвация влияет на жизнь обычных граждан?

На обычных людей девальвация влияет по-разному. Как мы уже говорили, обесценение валюты приводит к повышению инфляции, что плохо. С другой стороны, если у нас валюта обесценилась, то наши отечественные товары становятся более конкурентоспособными, наш экспорт – более выгодным. Поэтому люди сохраняют свои рабочие места, растет их зарплата. В экономике очень редко бывают однозначно плохие или однозначно хорошие события.

Можно ли защитить сбережения от девальвации?

Что касается обесценения национальной валюты, то финансово грамотному человеку нужно следить за процентными ставками и размещать свои средства. Сейчас у нас одни из самых выгодных в мире процентные ставки по депозитам и облигациям. Эти инструменты помогут сохранить сбережения или как минимум избежать серьезных потерь. На фондовом рынке можно искать компании, бизнес которых не сильно зависит от курса. Ну и не держать слишком много средств в валюте – опыт последних лет показал, что с поправкой на курсовые колебания рубль совсем не хуже. Руководствуйтесь правилом «не клади все яйца в одну корзину» - диверсификация активов - действенный способ, чтобы справиться с турбулентностью на финансовом рынке.