Спасибо за обновление детской площадки

- В апреле 2023 года мы, жители деревень Алапурская и Юля-Пурская, обратились с просьбой к депутату Законодательного собрания Ленинградской области Татьяне Викторовне Бездетко с просьбой о выделении средств из фонда депутата на приобретение и установку спортивного и игрового оборудования на детскую площадку, которая находится в дер. Алапурская. Эту просьбу поддержала глава администрации Пудостьского сельского поселения Елена Николаевна Иваева.

Уже в августе 2024 года были начаты работы по расширению площадки, закуплено и установлено спортивное оборудование и тренажеры.

Площадку нашу очень любят дети, здесь они общаются, играют и развиваются.

На осенних каникулах родители и дети организовали мероприятие для того, чтобы поблагодарить Татьяну Викторовну Бездетко и Елену Николаевну Иваеву, а также всех причастных к обновлению детской площадки. Спасибо за такой замечательный подарок!