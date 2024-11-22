Гатчинский государственный университет начинает свою историю

«Вуз здорово изменился за три года. Заметил свежий ремонт в коридорах и аудиториях, интерес в глазах у студентов, современное оборудование и специальности подготовки и множество творческих находок в текстиле, дизайне и даже парикмахерском искусстве. Спасибо ректору Александру Туфанову и его команде за эти перемены. Кстати, приняли решение о смене названия вуза. Начинаем историю Гатчинского государственного университета», — отметил губернатор.

Также Александр Дрозденко оценил современные мастерские, высокотехнологичное оборудование и незаурядное творчество студентов Школы дизайна ГИЭФПТ. Ремонт в Школе дизайна выполнен за счет федеральной и региональной субсидий общим объемом более 100 млн рублей.

Напомним, Школа дизайна ГИЭФПТ открылась после ремонта в конце октября этого года и стала уникальной стартовой платформой для молодых дизайнеров, где ребята реализуют свои смелые идеи, станут настоящими профессионалами креативной индустрии.

Основные профессии: швея, оператор швейного оборудования, дизайнер костюма и интерьера, визажист и парикмахер. В 2024 году на первый курс поступило 275 человек.