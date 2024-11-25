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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.11.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пр. 25 Октября д. 67, д.69А (кафе), д.71, д. 69 к. 1, д. 69 к. 2; 

Пушкинское ш. д.15А (магазин "Новосел");

ул. Тосненская д. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 17, 17А; 

3-й Тосненский пер. д. 1, 2; 

ул. Ополченцев-Балтийцев д. 42а (Уни-Блок (приём металлолома);

3-я Тосненская линия д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

ул. Ополченцев Балтийцев д. 24, 26; 

1-й Тосненский пер. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

2-й Тосненский пер. д. 1, 1А, 2, 3, 3А, 4; 

АЗС; 

Гаражи.      

 

Большеколпанское СП

26.11.2024 с 09:30 до 17:30

д. Большие Колпаны, ул. Садовая, ул. Казначеева, магазин Магнит        

 

Пудостьское СП

26.11.2024 с 09:30 до 17:30

д. Кямяря   