Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.11.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр. 25 Октября д. 67, д.69А (кафе), д.71, д. 69 к. 1, д. 69 к. 2;
Пушкинское ш. д.15А (магазин "Новосел");
ул. Тосненская д. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 17, 17А;
3-й Тосненский пер. д. 1, 2;
ул. Ополченцев-Балтийцев д. 42а (Уни-Блок (приём металлолома);
3-я Тосненская линия д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Ополченцев Балтийцев д. 24, 26;
1-й Тосненский пер. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
2-й Тосненский пер. д. 1, 1А, 2, 3, 3А, 4;
АЗС;
Гаражи.
Большеколпанское СП
26.11.2024 с 09:30 до 17:30
д. Большие Колпаны, ул. Садовая, ул. Казначеева, магазин Магнит
Пудостьское СП
26.11.2024 с 09:30 до 17:30
д. Кямяря
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