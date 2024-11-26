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Грепплинг: учебно-тренировочные соревнования клуба единоборств ЯРС

Для спортсменов клуба единоборств ЯРС в Гатчине насыщенные выходные завершились учебно-тренировочными соревнованиями по грепплингу.

Рубрики:  Спорт

Для многих ребят это были первые выступления – и все справились достойно, победив себя и свои страхи. 

Поздравляем всех победителей и призеров!

Источник: https://vk.com/wall-6276702_14734