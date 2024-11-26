В Ленобласти — новые меры поддержки предпринимателей-участников СВО

Новые меры анонсировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

«С 2025 года запустим в Ленобласти две новые меры поддержки для предпринимателей-участников СВО:

Индивидуальные предприниматели, которые являются или являлись участниками СВО, смогут получить льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы «Доходы». Мою инициативу сегодня одобрила профильная комиссия областного Законодательного собрания.

ИП, которые являлись участниками СВО, но уже вернулись и хотят возобновить или начать предпринимательскую деятельность, могут получить грант размере 750 тысяч рублей. Средства на это уже предусмотрены в областном бюджете. Порядок утвердим постановлением регионального правительства», — сообщил глава 47 региона в своем телеграм-канале.