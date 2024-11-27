Доблесть Гатчины – гордость России!

С поздравительным словом к собравшимся обратились руководители Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Виталий Андреевич напомнил славную историю Гатчины – со времен Павла I до наших дней. Людмила Николаевна сердечно поблагодарила гатчинцев за все, что делается на благо нашего города:

- Хочу выразить особую признательность руководителям предприятий, которые удержали экономику города в непростые времена. Спасибо предпринимателям и ученым за их вклад в развитие Гатчины. Нельзя не отметить наших учителей, медиков, работников коммунальных служб и всех, кто делает наш город чище, уютнее и краше. Благодаря инициативам горожан наша жизнь наполняется смыслом. И, конечно, огромная благодарность героям, которые сейчас защищают наше право на мирное развитие и существование. У каждого из нас сегодня своя линия фронта – свои задачи, и мы должны их ответственно выполнять.

По традиции, в этот день гатчинцы принимали не только поздравления, но и награды: благодарности и почетные грамоты Гатчинской администрации, благодарность главы Гатчинского муниципального округа и благодарственные письма.

Также на сцене Дома культуры вручались и награды регионального уровня. Благодарность губернатора Ленинградской области объявлена декану экономического факультета ГИЭФПТ Наталье Васильевой, директору МУП «ЖКХ г. Гатчины» Максиму Поздняку и заместителю председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Ирине Полуэктовой.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Александр Русских и Олег Белов поздравили земляков с Днем города и вручили благодарственное письмо учителю Гатчинской школы № 4 Евгении Райцевой.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов выступил с поздравлением и объявил благодарность за всестороннюю поддержку и помощь участникам специальной военной операции и их семьям, большой вклад в общее дело защиты Родины, отзывчивость, добрые и чуткие сердца Ирине и Алексею Позиненко.

Также благодарность регионального омбудсмена получила директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая – за искреннее служение делу сохранения культурного наследия города Гатчины, бережное отношение к истории и воспитание молодого поколения.

Ведущий зачитал поздравительную телеграмму от сенатора Госдумы РФ Сергея Перминова. Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили благодарственные письма Министерства строительства РФ четверым работникам гатчинских «Тепловых сетей» за мужество и самоотверженность действий, проявленных при исполнении профессионального долга при проведении строительных и ремонтно-восстановительных работ на территориях Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

За большой личный вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения гатчинцев почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» награждены руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край» Владимир Жилин, депутат совета депутатов Гатчинского округа Александр Корольков и краевед Валерий Мачульский.

Кульминационным моментом церемонии стало чествование почетных граждан города Гатчины и Гатчинского района и объявление нового достойного имени. В этом году высокое звание «Почетный гражданин города Гатчины» было присвоено помощнику Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области по Гатчинскому району, руководителю общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Константину Николаевичу Ермакову. Решение о присвоении почетного звания принял совет депутатов г. Гатчины 26 июня 2024 года: за большую общественно-политическую работу по защите интересов жителей города Гатчины и личный вклад в развитие системы местного самоуправления.

Константин Николаевич родился в Ленинграде, и всю войну провел в блокадном городе. После окончания вуза был направлен на работу в Институт ядерной физики в Гатчину, и с 1962 года он – житель нашего города. Кандидат технических наук, работает заместителем руководителя отделения по науке и долгие годы ведет большую общественную работу по защите интересов жителей города Гатчины. Трижды избирался депутатом городского совета. С 2015 года Константин Николаевич является помощником Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области по Гатчинскому району. Возглавляет общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда».

Екатерина Дзюба