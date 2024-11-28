Платить за отопление лучше вовремя!

Самый большой долг достигает 600 тысяч рублей. А общая сумма задолженности от месяца к месяцу и от сезона к сезону колеблется в районе 350–390 млн рублей. Только представьте, сколько на эти деньги муниципальное предприятие «Тепловые сети» могло бы отремонтировать, модернизировать, обновить! Вот и получается, что долги одних людей в итоге затрагивают интересы всех жителей Гатчины.

Среди должников есть и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию и не может погасить долг, а есть такие, кто намеренно не платит за ЖКХ.

Как погасить долг за отопление и жить спокойно, что грозит тем, кто не хочет платить по счетам, рассказывает начальник юридического отдела МУП «Тепловые сети» города Гатчины Е.Ю. Королькова:

- Лучше долги не копить и не доводить дело до суда. А если возникли проблемы, не прятаться от них, а решать. Тем более что теперь минимальная госпошлина при обращении в суд составляет две тысячи рублей. И эти расходы должник понесет дополнительно.

Сначала мы направляем должникам досудебные претензии, где объясняем, что человек нарушает закон, какие могут быть последствия и указываем срок оплаты. Опускаем претензию прямо в почтовый ящик. В претензии прописан алгоритм действий, варианты для погашения задолженности и контактный телефон. Затем даем время оплатить долги.

Если же у человека долг, например, 250 тысяч рублей, и он не откликается на досудебную претензию, то мы идем в суд.

Судебные приказы отправляются либо в банк, через который человек получает зарплату, либо в пенсионный фонд, если человек получает пенсию, либо к судебным приставам.

На недвижимое имущество должника может быть наложен арест. На транспортное средство – запрещение продажи и других действий. Могут быть применены и такие меры, как запрет на выезд из России и арест банковской карты.

Кроме того, в ближайшее время мы при обращении в суд начнем начислять пени в отношении должников, что тоже будет значительным увеличением суммы задолженности. Поэтому мы призываем не увеличивать долг и полностью оплатить задолженность или лично обратиться в наш юридический отдел для обсуждения вопроса о предоставлении рассрочки.

В каждом случае мы разбираемся индивидуально. Когда человек готов гасить задолженность, мы предлагаем заключить соглашение, где будет прописано: какую сумму оплачивает человек и по каким дням, например, в день зарплаты. Плюс к этому оплачивает и текущие платежи, которые ежемесячно начисляются расчетным центром.

Бывают сложные жизненные обстоятельства. На усмотрение руководства МУП «Тепловые сети» может быть предоставлена рассрочка и на более длительный срок. Например, если потерял работу или серьезно болен. В этом случае к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы.

Хочу отметить, что работа с должниками уже получила положительный эффект. Люди отзываются на досудебные претензии: либо сразу гасят задолженность, либо консультируются по телефону по вопросу рассрочки. Мы всегда идем навстречу. Суд – это крайняя мера.

Если неплательщик относится к льготной категории граждан (ветеран труда, нетрудоспособный, малоимущий, многодетный и т. д.), необходимо обратиться в органы социальной поддержки для предоставления помощи в виде льгот и субсидий.

Офис МУП «Тепловые сети» расположен по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.6. Телефон юридического отдела: 8(81371) 200-76 либо 8(981) 024-86-14. Обсудить рассрочку можно в рабочие дни, с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов.

Татьяна Можаева