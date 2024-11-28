Проект музея «Дом станционного смотрителя» признан лучшим

«Этот конкурс является важным событием для нашей туристической отрасли, ведь он отмечает самых талантливых и преданных своему делу профессионалов. Каждый из проектов-победителей демонстрирует творческий подход, любовь к родному краю и стремление сделать Ленинградскую область ещё более привлекательной для туристов со всей страны и мира. Хочу выразить благодарность всем участникам конкурса за их труд и вдохновение. Ваша работа способствует росту популярности Ленинградской области как одного из ведущих туристических направлений России», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Иммерсивный спектакль-чаепитие «На почтовой станции» в музее «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра был признан лучшим туристическим проектом, посвященным «Году А.С. Пушкина».

Фестиваль «Белый гриб» в Лодейнопольском районе получил награду как лучшее туристическое событие района.

Васнецовский карнавал «Территория» в поселке Рощино стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие населённого пункта».

Выставочный павильон «Домик Петра I» в городе Лодейное Поле отмечен как лучший новый объект туристического показа за период 2023–2024 годов.

Экскурсионная программа «Белая книга леса» в Нижне-Свирском заповеднике получила звание лучшего экологического проекта.

Статья «Вепсы отметили День деревни Озера» от ЛенТВ24 стала лучшей публикацией о туризме в регионе.

Столовой «Юбилейная 5» в селе Паша Волховского района присужден титул лучшего объекта общественного питания.

Мультимедийному проекту «Достопримечательности Всеволожского района» вручена награда за лучший муниципальный проект по развитию внутреннего и въездного туризма.

Парк-отель «Золотая Долина» в Приозерске, представленный компанией «Курьер-сервис», удостоен звания лучшей гостиницы/отеля.

База отдыха «Илоранта» в Выборгском районе признана лучшей туристической базой отдыха/глэмпингом.

Эти награды подчеркивают высокий уровень профессионализма и креативности специалистов туристической отрасли Ленинградской области, а также их значительный вклад в популяризацию культурного наследия и природных богатств региона.