«Великое стояние» в Орловой роще

Участниками реконструкции стали ученики начальных классов школ и воспитанники детских садов города Гатчины. Мы пошли поддержать нашего племянника Олега Амальского, ученика 31 класса Гатчинской школы № 8.

Всё действо происходило в Орловой роще у Пяти дорог. Выбранная для «Великого стояния» поляна быстро заполнялась пестро разодетыми детьми. Особенно впечатляюще выглядела процессия школы Александра III – с хоругвями и во главе с настоящим батюшкой, который нес Владимирскую икону Божией Матери, заступницы усердной народа русского.

Над колонной юных витязей из школы № 8 гордо развевался боевой стяг, созданный по образцу знамени великого князя Ивана III. С одной стороны на нем изображен лик Спаса Нерукотворного, с другой – герб Ивана III – двуглавый орел. (Знамя было выполнено художницей Ларисой Амальской).

Маленькие князья и их дружинники в русских шлемах, с развевающимися за спиной плащами, выглядели одновременно и торжественно, и потешно. Вооружены они были на славу: кольчуги, щиты, мечи, луки, стрелы, боевые топорики и даже кое у кого булавы и палицы. Детские лица горели радостным оживлением, смешанным с серьезностью, подобающей столь важному историческому моменту.

Поддержать православных воинов пришли их верные подруги – нарядные княжны в кокошниках и меховых накидках и крестьянские девушки в сарафанах и с малыми детками на руках. Взрослые не могли сдержать улыбок, глядя на эту нарядную и радостную детвору.

Атмосферу праздника не испортили даже погодные условия – сначала накрапывал дождь, потом как будто пошел снег, но на это никто не обращал внимания.

Организаторы подошли к делу очень грамотно, сразу взяв ребят в оборот. Зычным голосом Иван III, сильно смахивающий на православного батюшку, заявил послу хана Ахмата о своем нежелании платить дань Орде и прогнал его в лес под восторженные крики детворы. «Мы будем воевать за Русь, мы победим врага!» – вдохновленные этими лозунгами, дети радостно кричали «Да-а-а!!!»

Но чтобы победить врага, одной решимости мало: надо подучиться и потренироваться. И вот, разделившись на небольшие команды при помощи учителей и воспитателей, ребята приступили к обучающим играм. Мальчики перетягивали резинку, мерились силой и ловко сбивали кегли. А девочки, как им и полагается, водили хороводы и плясали.

После этого воевода обучал юных воинов приемам рукопашного боя. «Руби сверху, руби справа, закрыться щитом»! – звучали его команды, и дети добросовестно повторяли за ним, стараясь не сбиваться.

Наконец, пора и в бой. Выстроились шеренгой, прозвучала команда «В атаку!», и с громкими криками «Ура-а-а-а!» мальчишки, размахивая бутафорскими мечами, помчались в лес. Вскоре они вышли оттуда, триумфально ведя за собой пленного татарина. «Куда вы меня тащите?» – испуганно спрашивал тот. «Сейчас узнаешь!» – с азартом кричали дети, сопровождая свои слова весьма угрожающими жестами.

На поляне их уже ждал великий князь Иван III с батюшкой. Благословившись и приложившись к иконе, русский государь хорошо поставленным голосом вторично заявил о своем твердом намерении навсегда освободить Русь от поганых татар. «Восстанем, братья! Нам не быть ра-бами! Орде платить не станем дани!» После этого пленный татарин бесславно бежал в лес под громкое улюлюканье погнавшихся за ним мальчишек.

«Дружины, становитесь в ряд!» – скомандовал государь. Войска послушно построились в одну линию – на то оно и «стояние». Но долго стоять не пришлось. Великий князь популярно объяснил, что русское воинство одержало победу, дань Орде больше не платим. «Русь свободна! Звук победы, раздавайся!» Детвора восторженно подхватила победное «Ура-а-а!»

Вслед за этим триумфом последовала небольшая фотосессия с участием исторических персонажей, на фоне знамен и артиллерии в виде нескольких бутафорских пушек. И, наконец, уставшие, но счастливые, участники исторической реконструкции отправились пировать и праздновать победу, как и полагается победителям.

Хочется поблагодарить организаторов этого замечательного праздника, направленного на воспитание духа патриотизма в детях, что особенно важно в наше непростое время. Отдельная благодарность классному руководителю 31 класса школы

№ 8 Ларисе Васильевне Петрунькиной, которая, к сожалению, не смогла сама присутствовать из-за болезни. Ее заменял молодой преподаватель Артем Сергеевич, прекрасно справившийся со своей ролью.

Отрадно, что это историческое мероприятие состоялось в городе Гатчине, который в свое время служил царской резиденцией и может по праву гордиться своими давними имперскими традициями.

Маргарита Амальская

P.S. Реконструкция проводилась по инициативе педагогов г. Гатчины в рамках регионального просветительского проекта «Героическое прошлое нашей Родины», запущенного по благословению архимандрита Тихона (Завьялова), наместника мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Калужской Свято-Тихоновой пустыни, при участии музея-диорамы «Великое стояние на реке Угре».

Участвовали: школа им. императора Александра III, Гатчинская школа № 8, детские сады № 23 и № 24 и детский православный развивающий центр «Ключ разумения». Руководитель проекта – Людмила Стуглева, директор центра «Ключ разумения».

Уж было дело в ноябре –

Войска стояли на Угре.

Московский князь против Ахмата,

Который падок был до злата.

Ни дождь, ни снег, ни ветра вой

Не смяли русских воев строй.

Татары злились, зиму ждали,

Потом, поджавши хвост, бежали.

Сама Небесная Царица

За Русь решила заступиться:

Виденье видел хан Ахмат

И ноги унести был рад.

А русский князь с великой славой

Спас от врагов свою державу,

Потомкам преподав урок,

Татарский отменив оброк.

О подвиге князей доныне

Вещают русские былины.

Урок таков: запомним, дети –

За Родину мы все в ответе!

Автор: Лариса Амальская