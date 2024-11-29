У «Гатчинской правды» – 1 место на конкурсе УФССП

28 ноября в торжественной обстановке руководитель УФССП России по Ленобласти Александр Мосеенков вручил победителям журналистского конкурса дипломы.

- На конкурс было представлено несколько десятков материалов о работе службы судебных приставов в 2024 году. Представители руководства УФССП, общественного совета при управлении, сотрудники службы судебных приставов изучили каждую работу и определили наиболее достойных авторов, – сказал Александр Мосеенков.

Конкурс проводится каждый год с целью выявления и поощрения журналистов, наиболее достоверно, беспристрастно и всесторонне освещающих работу службы судебных приставов.

Помимо «Гатчинской правды», в число победителей регионального этапа вошли редакция телеканала «ЛенТВ24» и корреспондент Евгений Голанцев – в номинации «Лучший телесюжет», а также корреспондент сетевого издания Online47.ru Дарья Нестерова в номинации «Лучший материал в интернет-СМИ».

Материалы победителей будут направлены в Центральный аппарат ФССП России для участия во втором – всероссийском – этапе ведомственного конкурса.