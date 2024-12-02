Данным Федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

В соответствии с Законом при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.

В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение, где ведется исполнительное производство, или аппарат УФССП России по Ленинградской области в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области