«Кабинетная живопись» Валерия Костаринова

Валерий Анатольевич Костаринов — талантливый художник-абстракционист, член Союза художников России и Международного союза художников при ЮНЕСКО. Его картины находятся в известных галереях России и Европы, среди которых Государственный Эрмитаж, картинные галереи Норильска и Тольятти, галерея «Контемпорани» (Барселона, Испания), галерея города Нарбоны (Франция),

Валерий Костаринов — художник уникальный. Находиться в одном помещении с его работами — всё равно что оказаться в чудесном пространстве, где краски ведут диалог между собой, создавая неслыханные и невиданные ранее созвучия, но при этом почему-то очень понятные и близкие глазу и сердцу.

Название выставки, которая открылась в духовно-просветительском центре Гатчины, «Кабинетная живопись», отсылает к размерам картин: это настоящие миниатюры, которые очень гармонично смотрелись бы в рабочем кабинете писателя, ученого или человека любой другой профессии, чья работа проходит за письменным столом. На эти работы приятно смотреть, они радуют глаз, помогают отвлечься при необходимости, вдохновляют, наводят на размышления.

Выставка необычно оформлена: для крепления миниатюр на стене художник использовал куски сетки, разместив на них по нескольку созвучных друг другу работ. Получилось эффектно: помимо того, что каждая миниатюра сама по себе вызывает интерес, произведением искусства выглядит и каждая такая сложносочиненная экспозиция.

Миниатюры, представленные на выставке, создавались на протяжении последних 30 лет. Они выполнены в разных жанрах - пейзажи, натюрморты, портреты, абстрактная живопись.

- Эти работы сделаны на маленьких «холстиках» - тканевых обложках старых книг, - рассказывает Валерий Костаринов. - Сначала хотел сделать серию небольших эскизов, этюдов, чтобы потом перенести их на большой холст. Но получилось так, что я увлекся этим делом, причем так сильно, что начал их превращать в законченные миниатюрные работы. К тому же некоторые из них просто потеряли бы в «звучании» при увеличении. Но есть и такие работы, которые все же сделал потом большими...

Как говорит художник, на этюды он никогда не ходит — все работы, включая пейзажи, создаются в мастерской.

- Пишу всё, что приходит в голову, пропуская через свои чувства и размышления, - признается Валерий Анатольевич.

Как пример — необычная серия полуабстрактных «географических» пейзажей.

- К географической карте эти работы не имеют никакого отношения, - говорит художник. — Это моя карта, то есть я ее придумал. Можно сказать, что это карта моего внутреннего мира.

Некоторые миниатюры, особенно натюрморты, изумляют ювелирностью проработки каждого штриха. Они настолько воздушны и утонченны, что трудно представить, что художник использовал обычную кисть, хотя бы и очень тонкую.

Среди миниатюр есть очень значимые, «семейные» работы, выполненные в обстоятельствах, важных для семьи Костариновых. Так, например, с тремя «греческими» миниатюрами связана одна удивительная история.

Как говорит художник, в его воображении часто возникают незнакомые пейзажи. Он переносит их на холст, а потом оказывается, что эта местность существует в реальности, хотя там он никогда не бывал. Так получилось и с этими пейзажами. Все три работы Валерий Костаринов сделал еще в 1980-е годы в Норильске, когда был прикован к постели из-за болезни. Кто-то сказал, что он поправится, если нарисует три картины. И Валерий Анатольевич начал писать. Первая работа получилась сумрачной, а третья была уже спокойной, светлой и радостной. Действительно, закончив последнюю миниатюру, художник почувствовал себя гораздо лучше. Потом оказалось, что эти места существуют на самом деле — в Греции.

Кстати, вся семья Костариновых — творческая. Имена членов этой творческой династии хорошо известны далеко за пределами Войсковицкого поселения, куда они переехали в начале 2000-х годов. Валерий Костаринов — живописец, мастер абстрактной живописи. Его супруга Екатерина Милушкина и дочь Ольга Олейникова - признанные мастера ковроткачества, члены Международного союза художников Москвы и Санкт-Петербурга, постоянные участницы персональных выставок прикладного творчества в России и за рубежом.

Все трое преподают на отделении декоративно-прикладного искусства Войсковицкой детской школы искусств. Екатерина Милушкина и Ольга Олейникова - основатели единственной в Ленинградской области детской школы ковроткачества. Занятия в школе проходят в рамках авторской программы Екатерины Милушкиной, ориентированной на высокие образцы шпалерного ткачества. Ученики семейной династии Костариновых постоянно занимают призовые места в областных конкурсах детского творчества, а заканчивая обучение в студии, продолжают идти дальше, в художественную профессию.

Представленные на выставке миниатюры — лишь малая часть необъятного творческого наследия Валерия Костаринова. В последние годы семья Костариновых занимается создание полноцветных каталогов, в которых представлены произведения Валерия Анатольевича. Каталоги охватывают все сферы его творчества — от реалистичной живописи и декоративно-прикладного искусства до абстракционизма и графики.

Юлия Лысанюк