«Люди как люди»: спортивный праздник для «особых ребят»

Главная особенность этого спортивного праздника — участие в нем впервые приняли «особые» люди самых разных возрастов. Самому старшему участнику — больше 60 лет, самому маленькому — всего 6. Соревнования проходили «по-взрослому» - с поднятием флага под гимн Российской Федерации, вступительным словом почетных гостей, самими состязаниями и, конечно, с торжественным награждением в финале. Все участники получили грамоты и сладкие подарки, а победителям вручили медали и призы. Но самое главное — каждый из участников праздника получил свою долю внимания и восхищения.

Как рассказала директор АНО «Особые ребята» Татьяна Иванова, сообщество для родителей ребят с ментальной инвалидностью было создано в Гатчине три года назад.

- Я сама - мама одного из особых детей, - говорит Татьяна Викторовна. - И мы, родители таких детей, решили объединиться для создания особого пространства для них. Важно, чтобы дети, подростки и молодые люди с ОВЗ и инвалидностью могли бы приходить куда-то как к себе домой - встречаться, общаться, совместно отмечать праздники, заниматься творчеством, рукоделием, а также постигать азы трудовой деятельности.

Среди задач сообщества «Особые ребята» - социализация и трудовая адаптация подростков и молодых людей с инвалидностью старше 18 лет, занятия и мастер-классы для детей и подростков.

За минувшие годы сделано многое. В рамках проекта «Особые ребята» функционирует несколько направлений, среди которых — производство мыла и шоколада ручной работы, швейная мастерская, кулинария, где ребята учатся навыкам самостоятельного приготовления пищи. В рамках направления «Учимся жить» тренируются и закрепляются бытовые навыки и навыки самообслуживания, обсуждаются вопросы безопасности и сохранения здоровья. Действует «Клуб общения» - пространство для коммуникации, социализации, взаимодействия подростков и молодых людей старше 18 лет с ментальной инвалидностью. По будням организован дневной комплекс занятий для подростков и молодых людей с инвалидностью (изготовление мыла, шитье, упаковка, кулинария, трудотерапия и т.д.). Родители при поддержке волонтеров организуют для своих детей мастер-классы и праздники.

- Свою работу с «особыми ребятами» мы проводим в домашней, дружеской обстановке, - рассказала Татьяна Иванова. - Первое занятие у нас проходит в рамках коммуникативного клуба, где ребята знакомятся, дружат, общаются. Потом они приводят своих друзей, и мы начинаем работать с ними потихонечку, постоянно учась сами.

Спортивный праздник «Люди как люди» - первое масштабное мероприятие, в котором приняли участие «особые» люди разных возрастов – всего 48 человек. Им предложили четыре игры на выбор - мягкий бочча, корнхолл, шаффлборд, кульбутто.

- Все игры адаптированы. Мы специально распределили участников по возрастам, чтобы им было комфортно, - подчеркнула Татьяна Иванова. - Для некоторых ребят, особенно для тех, кто помладше, это настоящий выход в свет, так как они менее адаптированы. Для других это возможность показать себя в спортивных состязаниях.

Спортивный праздник состоялся при активной поддержке администрации Гатчинского округа, комитета по спорту и молодежной политике и депутатов. Почетным гостем мероприятия стала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Организовать и провести соревнования помогли волонтеры Гатчинского дворца молодежи и педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

Инвентарь для состязаний предоставили Гатчинский дом реабилитационного проживания и Гатчинская организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

- Огромная благодарность всем, кто помогал в организации этого праздника, - говорит Татьяна Иванова. - Спасибо родителям и детям - без них ничего бы этого не было!

Юлия Лысанюк