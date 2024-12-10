Ленобласть выдвигает современных героев
Ленобласть введет во всех районных администрациях должность заместителя главы администрации по поддержке участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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«Трудоустраивать на эти должности будем героев СВО. Так будет правильно: и чтобы трудоустраивать в органы управления ребят, которые на деле послужили Отечеству, и понимание у них с семьями и ветеранами точно сложится.
Встретился с современными героями. Говорят о пережитом скупо, а о будущем, о воспитании молодежи — активно, с предложениями, с огнем в глазах.
Работы много, но работы бояться не надо. Только вперед», — прокомментировал Александр Дрозденко итоги встречи с участниками специальной военной операции, приуроченной к Дню Героев Отечества.
Встрече предшествовала церемония награждения Благодарственными письмами героев СВО за ратную доблесть и мужество.
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