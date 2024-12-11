Путёвка на Первенство России завоевана!

Первенство объединило 350 участников из восьми регионов Северо-Западного федерального округа. В состав команды Ленинградской области вошли представители Гатчинской спортивной школы №3 и Клуба единоборств ЯРС.

Воспитанники отделения «Рукопашный бой» Гатчинской спортивной школы №3 по итогам соревнований завоевали 4 медали: золото досталось Александру Крюкову, обладателями серебряных медалей стали Марк Козловский, Степан Петров и Дмитрий Ишкин. Тренеры-преподаватели – Сергей Сергеев и Андрей Козловский.

Копилку Клуба единоборств ЯРС пополнили сразу 13 медалей! На первую ступень пьедестала почета поднялись Владислав Горбунов, Никита Ермоленко, Егор Коршунов, Мирза Мурачуев, Тигран и Карэн Осипян, Никита Понкратов. Второе место у Никиты Петрова, Тимура и Давида Каргиновых, Михаила Тригуба. Третье место заняли Егор Васильев и Георгий Икаев.

По итогам Первенства Владислав Горбунов и Тигран Осипян выполнили норматив кандидатов в мастера спорта.

Все спортсмены клуба ЯРС тренируются под руководством Дениса Абрамова.

В нелегкой борьбе команда Ленинградской области смогла занять заслуженное первое командное место. Путевка на Первенство России – завоевана!

Поздравляем всех ребят и их тренеров с таким высоким результатом!