Семьи из Ленинградской области претендуют на звание самой спортивной в России

Более пяти семей в конкурсе представляют Ленинградскую область. В этой статье расскажем о трех из них – семье Белоусовых и семье Лисиных из Гатчины, семье Коротковых из п. Бугры Всеволожского района.

Семья Белоусовых – большая: Владимир и Ирина, их сын Никита, невестка Евгения, а также внуки - Арина, Никита и Лев. В 1983 году Владимир и Ирина, профессиональные спортсмены, создали семью и после окончания университета Лесгафта в 1985 году начали трудовую деятельность в Гатчине. Они обучали детей плаванию и работали со спортсменами высшего мастерства. В 1989 году в семье родился сын Никита. В 1993 году они основали частную спортивно-оздоровительную школу «КИВИ», которая популяризировала синхронное плавание. Ирина и Владимир активно участвуют в общественной жизни, организуют спортивные праздники и соревнования. Их сын Никита возглавляет Федерацию плавания и синхронного плавания ленинградской области.

Семья Никиты Белоусова – многодетная. В 2015 году у Никиты и Евгении родилась дочь Арина, затем сыновья Никита и Лев. Вся семья продолжает совместно развивать водные виды спорта, участвуя в соревнованиях и фестивалях.

Семья Коротковых активно вовлечена в танцы и спорт. Мать Оксана, будучи воспитателем детского сада, принимает участие в танцевальных проектах и имеет награды с всероссийских конкурсов. Ее старшая дочь Варвара занимается современной хореографией и K-pop танцами, участвует в конкурсах и добивается успехов. Младшая дочь Валерия также танцует и регулярно занимает призовые места. Средняя дочь Василиса предпочитает спорт и активно участвует в школьных спортивных мероприятиях. Два младших сына Всеволод и Владислав еще маленькие, но Оксана уверена, что они тоже будут заниматься спортом.

Семья Лисиных активно занимается спортом и популяризирует здоровый образ жизни. Глава семьи, Сергей Лисин, работает машинистом РЖД и регулярно тренируется дома, делясь своими успехами в социальных сетях под хештегом #спортхата. Сергей является двукратным рекордсменом Книги рекордов России за наибольшее количество вьетнамских подтягиваний за один подход. Его дочь Анастасия ведет блог в социальной сети ВКонтакте, демонстрируя спорт людям. Она является двукратной чемпионкой Ленинградской области по воздушно-силовой атлетике. Старшая дочь Елизавета также занимается спортом дома и помогает отцу снимать видео. Супруга Сергея работает инженером в Ленэнерго и увлекается фитнесом.

В этом году на конкурс «Самая спортивная семья России» поступило 869 заявок в семи номинациях: «Активные участники», «Семейная сборная», «Семейное селфи на спорте», «Семейные чемпионы», «Спортивная династия», «Спортивная семья ГТО» и «Спортивная традиция». Победители каждой номинации будут объявлены до 15 декабря и приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится в Москве. Мероприятие пройдет с участием Министра спорта Российской Федерации и других почетных гостей.