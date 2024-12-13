Сила и уникальность женщин 47 региона отмечены на «Рождественской симфонии добра»

Мероприятие было организовано Ленинградским областным отделением «Союз женщин России» под руководством Татьяны Толстовой, прошло в здании Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Председатель Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова отметила невероятную силу и уникальность женщин 47 региона, и эта встреча тому подтверждение.

«Это мероприятие – не просто дань уважения, это возможность показать достижения наших женщин и вдохновить других. Ведь когда много людей объединяются ради добрых дел, они создают настоящую силу, оказывая поддержку тем, кто в этом нуждается. Вместе мы реализуем проекты, которые не только вдохновляют, но и меняют сознание, помогая молодому поколению принять важные решения. Давайте продолжать идти вперед и поддерживать друг друга в этом важном деле!», — поделилась Татьяна Толстова.

В зале собрались активисты женского движения региона. Обсудили вопросы поддержки, милосердия и помощи тем, кто в этом особенно нуждается. Говорили о социальной ответственности бизнеса, благотворительности и о развитии волонтерства. Поделились результатами проектов, которые удалось реализовать в 2024 году.

«Такие встречи объединяют и очень вдохновляют! В завершение встречи каждый участник снял шар с «Елки желаний», чтобы в предновогодние дни порадовать детей Ленинградской области», — прокомментировала Людмила Тептина.

В нашем уникальном регионе в Ленинградской области объединяются в стремлении к добру, мы продолжаем делать важные шаги навстречу тем, кто в этом нуждается. Забота о тех, кому она необходима – приоритет Народной программы партии «Единая Россия».

Каждый проект, каждая акция — это не просто помощь, это проявление нашей силы, открытости и готовности работать вместе. Завершением встречи стал творческий вечер, на котором члены правления регионального Женсовета смогли расширить сеть полезных знакомств, обменяться идеями и обсудить возможности сотрудничества.