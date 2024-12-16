Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 декабря

Скоро начнётся новый сезон шоу «Ледниковый период. Народный», в котором на лёд выйдут не только звёзды, но и любители. Среди них — наш коллега Александр Ивушкин из Волховского района. Александр рассказал «Ленинградской панораме» о том, как увлечение фигурным катанием привело его на экраны всей страны.