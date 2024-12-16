Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское СП
17.12.2024 с 10:00 до 17:00
тер. СНТ Дони
Пудостьское СП
17.12.2024 с 10:00 до 18:00
п. Терволово
Сусанинское СП
17.12.2024 с 09:30 до 17:30
д. Мыза
д. Заборье
д. Ковшово
д. Виркино
п. Сусанино, ул Некрасова, ул Чкалова, ул 1 Мая, ул Лермонтова, 6,7 линии
Большеколпанское СП
17.12.2024 с 09:30 до 17:30
д. Большие Колпаны(частично)
Новосветское СП
17.12.2024 с 09:30 до 17:30
п. Пригородный, ул. Центральная, пер. 1-й
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