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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Веревское СП

17.12.2024 с 10:00 до 17:00

тер. СНТ Дони  

 

Пудостьское СП

17.12.2024 с 10:00 до 18:00

п. Терволово                    

 

Сусанинское СП

17.12.2024 с 09:30 до 17:30

д. Мыза

д. Заборье

д. Ковшово

д. Виркино

п. Сусанино, ул Некрасова, ул Чкалова, ул 1 Мая, ул Лермонтова, 6,7 линии

 

Большеколпанское СП

17.12.2024 с 09:30 до 17:30

д. Большие Колпаны(частично)              

 

Новосветское СП

17.12.2024 с 09:30 до 17:30

п. Пригородный, ул. Центральная, пер.  1-й     