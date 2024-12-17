Ленобласть расширяет поддержку молодых родителей

«Подписал постановления дополнительной поддержке студенток, которые планируют материнство, и помощи с арендой жилья семьям с детьми. Обе выплаты Ленобласть начнет предоставлять с 2025 года без учета критерия нуждаемости. Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей вводится для женщин, обучающихся по очной форме, при постановке на медицинский учет и со сроком беременности не менее 12 недель. Если у молодых родителей нет жилья в собственности, при рождении первого ребенка регион ежемесячно будет возмещать половину стоимости аренды (до 14 тысяч рублей) и 75% (до 21 тысячи рублей) при рождении второго ребенка. Возраст родителей не должен превышать 35 лет», – отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Для получения ежемесячной компенсации части расходов по найму жилья для молодых семей с детьми возраст каждого из супругов не должен быть более 35 лет, также у них не должно быть в собственности жилого помещения, пригодного к проживанию, в населенном пункте региона, где они арендуют жилье, а также ребенок должен быть рожден начиная с 1 января 2025 года, актовая запись о рождении которого должна быть произведена в органах ЗАГС либо в МФЦ Ленинградской области.

Единовременная выплата для беременной женщины предоставляется при постановке на учет по беременности с 1 января 2025 года заявительницам, являющимся гражданами Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области и состоящим на медицинском учете в медицинской организации в связи с беременностью, при сроке беременности не менее 12 недель, и обучающейся по очной форме обучения.