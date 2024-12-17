Обучающий курс «Азбука предпринимателя»
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области приглашает на бесплатный обучающий курс для молодых предпринимателей до 30 лет, мечтающих запустить свой бизнес — «Азбука предпринимателя», который пройдет с 18 по 21 декабря.
«Азбука предпринимателя» — это образовательный интенсив Корпорации МСП, нацеленный на формирование и развитие предпринимательских компетенций. Он поможет создать и описать идею бизнеса, рассчитать точку безубыточности и разработать дорожную карту развития проекта.
Что входит в обучающий курс?
— семинары и тренинги от опытных экспертов;
— полное погружение в мир бизнеса: от идеи до регистрации;
— разработка бизнес-плана;
— индивидуальные консультации по созданию презентации и подготовке документов для получения гранта.
По завершению образовательного интенсива участники получают:
готовый бизнес-проект;
— навыки и знания для успешного ведения бизнеса;
— поддержку в подготовке документов для участия в конкурсе на гранты;
— возможность получить грант в 2025 году (обучение — одно из условий)
Программа пройдет в онлайн-формате с 18 по 21 декабря (10:00-16:00).
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке: https://clck.ru/3FH2m9
Обучающие программы Корпорации МСП рекомендованы к проведению Министерством экономического развития Российской Федерации. Сертификаты, получаемые участниками по результатам прохождения обучения отдельных программ Корпорации («Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»), принимаются для получения грантовой поддержки молодыми предпринимателями и субъектами МСП, включенными в реестр социальных предпринимателей.
Об образовательной поддержке для предпринимателей можно узнать на Цифровой платформе Корпорации МСП https://мсп.рф/education/promo/
Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».