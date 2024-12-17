Обучающий курс «Азбука предпринимателя»

«Азбука предпринимателя» — это образовательный интенсив Корпорации МСП, нацеленный на формирование и развитие предпринимательских компетенций. Он поможет создать и описать идею бизнеса, рассчитать точку безубыточности и разработать дорожную карту развития проекта.

Что входит в обучающий курс?

— семинары и тренинги от опытных экспертов;

— полное погружение в мир бизнеса: от идеи до регистрации;

— разработка бизнес-плана;

— индивидуальные консультации по созданию презентации и подготовке документов для получения гранта.

По завершению образовательного интенсива участники получают:

готовый бизнес-проект;

— навыки и знания для успешного ведения бизнеса;

— поддержку в подготовке документов для участия в конкурсе на гранты;

— возможность получить грант в 2025 году (обучение — одно из условий)

Программа пройдет в онлайн-формате с 18 по 21 декабря (10:00-16:00).

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке: https://clck.ru/3FH2m9

Обучающие программы Корпорации МСП рекомендованы к проведению Министерством экономического развития Российской Федерации. Сертификаты, получаемые участниками по результатам прохождения обучения отдельных программ Корпорации («Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»), принимаются для получения грантовой поддержки молодыми предпринимателями и субъектами МСП, включенными в реестр социальных предпринимателей.

Об образовательной поддержке для предпринимателей можно узнать на Цифровой платформе Корпорации МСП https://мсп.рф/education/promo/

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».