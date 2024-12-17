«Творческий дуэт» Натальи Косьянковской и Татьяны Ткаченко

Наталью Косьянковскую и Татьяну Ткаченко связывает многолетняя творческая дружба. Обе закончили Ленинградское высшее промышленное училище им. В.И. Мухиной (ЛВХПУ), став художниками-дизайнерами. Еще во время учебы они увлеклись декоративно-прикладным искусством. Татьяна Ткаченко стала заниматься батиком, а Наталья Косьянковская остановилась на лоскутном шитье.

Член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская хорошо знакома гатчинцам как руководитель квилт-студии «Гатчина», организатор и бессменный арт-директор Всероссийского открытого фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». Наталья Юрьевна постоянный участник выставок и фестивалей лоскутного шитья в России и за рубежом. Также ее персональные выставки графических работ демонстрируются в Санкт-Петербурге и в различных городах Ленинградской области.

Татьяна Ткаченко работала в Художественном фонде, художественных мастерских декоративно-прикладного комбината Ленинграда, занималась проектированием и исполнением росписи стен и мозаичных панно. Татьяна Петровна - член Союза Чувашских художников, неоднократный участник выставок в России, Дании и Финляндии. С 1992 года преподает художественные дисциплины на технологическом факультете в ГИЭФПТ, ее ученики - победители многих российских и международных конкурсов. Татьяна Ткаченко – признанный авторитет среди мастеров росписи по ткани (батик), дипломант Всероссийского конкурса «Мастер Золотые руки» (1997-2003), победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства (2006).

При этом оба художника-дизайнера не оставляют свое увлечение графическим искусством: излюбленная техника Татьяны Ткаченко — акварель, Наталья Косьянковская предпочитает работать пастелью. Обе очень любят путешествовать и писать на пленэрах, привозя из поездок замечательные пейзажи.

Основная тема выставки «Творческий дуэт» — пленэрные пейзажи Гатчины, Гатчинского района, Петербурга, выполненные прошлым летом. На выставке можно увидеть несколько работ, на которых запечатлена уходящая архитектура заброшенных усадеб. Усадьба барона Врангеля, Гатчинская мельница в Пудости, Таицкая усадьба...

Пастельные пейзажи и натюрморты Натальи Косьянковский наполнены необыкновенной легкостью и светом. Акварели Татьяны Ткаченко — нежные, мягкие и яркие. Им созвучна представленная на выставке пейзажная роспись по тканям. В своих работах художница виртуозно использует свойство батика сочетать в себе декоративность, живописность и практичность. Они напоминают акварель, преображенную мягким свечением шелковой основы. И действительно, Татьяна Петровна считает акварель техникой очень близкой к росписи на шелке. Как и в акварели, в росписи присутствует элемент непредсказуемости — любое случайное пятно можно преобразовать в новый, неожиданный и интересный рисунок.

Как призналась Наталья Косьянковская, графическое творчество для художника декоративно-прикладного искусства выполняет роль подсобного материала.

- Можно сказать, что графика питает нас в нашей основной профессии, - говорит она. - Для наших произведений мы постоянно ищем какие-то темы, композиции, цветовые соотношения. Все это мы черпаем в природе и потом используем в нашем декоративно-прикладном искусстве.

- Когда работаешь с натуры, изучаешь все вплоть до каждой песчинки, до каждого листика, - объясняет Татьяна Ткаченко. - Такая наметанность глаза помогает потом выстраивать композиции в декоративно-прикладном искусстве.

Так или иначе, графические работы обеих художниц представляют собой вполне законченные произведения искусства, которыми можно любоваться бесконечно.

- Главное, чтобы картина производила впечатление на зрителя, чтобы она его радовала, - говорит Татьяна Ткаченко. - Чтобы посмотрел на нее человек, и хорошо, тепло и спокойно стало бы у него на душе...

Выставка графики Натальи Косьянковской и Татьяны Ткаченко «Творческий дуэт» продлится в Центре информационных технологий до 25 декабря по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.8.

Юлия Лысанюк