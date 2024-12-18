Ленобласть помогает Росгвардии

«У нас сложилось неплохое сотрудничество с Росгвардией. Охрана правопорядка и безопасность на объектах критической инфраструктуры на территории Ленинградской области очень важна, особенно с учетом внешних угроз. Самое главное, что эта работа будет продолжена, и в бюджете следующего года мы предусмотрели поддержку Росгвардии. Мы видим, что все, что мы поставляем, очень эффективно используется, и ситуация в Ленинградской области сегодня стабильна», — сказал глава региона.

Спецтехнику принял командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант, Герой России Сергей Бураков.

В 2024 году подразделениям правительство Ленинградской области приобрело для Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ автобусы, автомобили повышенной проходимости и более 150 бронежилетов скрытого ношения. 100 сотрудников Росгвардии получили премии из бюджета области за образцовое исполнение должностных обязанностей и успехи в охране правопорядка.

Всего за 2023-2024 годы на оказание помощи областным подразделениям Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации из областного бюджета выделено более 100 млн рублей.