В Ленинградской области наградили лучших администраторов госпабликов

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк выразила благодарность администраторам пабликов органов исполнительной власти, подведомственных учреждений и муниципальных районов в социальных сетях за труд и вклад, который они вносят своим ежедневным трудом, в повышение информационной защищенности жителей области, повышение уровня доверия к официальным каналам распространения информации.

- Госпаблики — это масштабная площадка, позволяющая информировать жителей о работе органов власти, и одновременно – эффективный механизм для решения социально значимых вопросов. Официальные страницы выстраивают прямую и простую коммуникацию между гражданином и органами власти на всех уровнях. Сообщество с меткой «госорганизация» — это гарантия достоверной информации. Наша задача – единым широким фронтом доводить до жителей достоверную информацию, разоблачать фейки, вбросы, вести диалог с населением в кризисных ситуациях, не давая возможности раскачиваться общественно политической ситуации, - сказала Анна Данилюк.