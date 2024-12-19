Хроники королевства Бумкарагатон

По своей основной профессии Светлана Мартынова – архитектор, член Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Но, как человек творческий, Светлана Андреевна не остановилась на архитектуре. Умение рисовать и писать акварелью – неотъемлемая часть ее профессии. Но Светлана Андреевна пошла еще дальше, освоив технику масляной живописи и создавая настоящие произведения искусства. А когда у нее появилась маленькая внучка, Светлана Мартынова стала сочинять сказочные истории. Так на свет появились книги «Бакс и дядюшка Сквозняк», «Медведь из старого чемодана» и продолжение «Медведь из старого чемодана. Путешествия». Это истории о том, как грустно живется забытым игрушкам и как важно относиться к ним бережно и с любовью. Иллюстрации к ним создавала сама Светлана Андреевна: они трогательны и понятны каждому ребенку.

Новая книга Светланы Мартыновой «Королевство Бумкарагатон» – о девочке Таше и ее необычном хобби, вырезании из бумаги человечков. У Таши уже есть свой маленький отряд из семи бумажных мальчиков и девочек, которые стали ее друзьями. Она играет с ними, придумывая самые разные истории и приключения. Но однажды все меняется: Таша сама попадает в настоящую сказку. Ее нарисованные друзья оживают, и начинаются удивительные приключения в сказочном королевстве Бумкарагатон. Придворная жизнь, злые чары, которые окутали королевство, добрый волшебник, который помогает справиться с испытаниями на пути друзей – всё по так любимой нами сказочной классике.

Чтобы выбраться из этого зачарованного мира, Таше предстоит придумать еще одну историю, в которой обязательно должен быть счастливый конец. И всё, конечно, заканчивается хорошо. Попутно девочка начинает понимать, как важно в своем увлечении не потерять самого себя, и познает цену настоящей дружбы в реальном мире.

Над иллюстрациями к книге «Королевство Бумкарагатон» трудилась Дарья Кокорева: это ее первая работа в качестве книжного иллюстратора.

Все книги Светланы Мартыновой уже известны маленьким читателям Гатчины: они были презентованы автором в городской детской библиотеке, где их можно взять для домашнего чтения. Удивительные сказочные истории полюбились детям. Вот как об этом пишет одна из читательниц, 14-летняя Таня: «...Я слышала и читала много сказок, но нигде волшебство и повседневная жизнь не сочетались так гармонично, как в произведениях Светланы Мартыновой. Наверное потому, что многие образы и многих персонажей она заимствует из своей жизни и жизни своих близких. Например, у маленькой девочки и кота из книжки «Королевство Бумкарагатон», как и у героев предыдущих книг, есть настоящие прототипы».

Книга «Королевство Бумкарагатон» издана небольшим тиражом, большая часть которого (800 экз.) отправилась в город Барнаул – по просьбе местного библиотечного сообщества.

Юлия Лысанюк