Труд - крут!

Участники данного мероприятия — добровольцы Ленинградского областного отделения. В рамках выезда студенты подготавливали к открытию одну из школ района после ее ремонта. В мероприятии приняли участие бойцы и кандидаты ОНД «Снегирь», «Сыч» и «Сокол». Добровольцы помогали с уборкой помещений, сборкой мебели и переносом коробок с необходимыми для учебного процесса материалами.

В числе участников были представители Гатчинского студенческого педагогического отряда «Сознание» — Виктория Земцова и Анастасия Калинец. Девушки, также являющиеся членами отряда Ладожского Десанта «Снегирь», активно помогали в подготовке школы. Их участие стало важным вкладом в общее дело.

Студенческий педагогический отряд «Сознание» регулярно принимает участие в подобных мероприятиях, поддерживая социально значимые проекты и помогая тем, кто нуждается в помощи. Добровольчеству и волонтерству молодежь вдохновляет организация Российские студенческие отряды. Такие же ребята с разных уголков страны оказывают помощь в регионах, которых они живут.

Творить добро — круто! И данные мероприятия лишь подтверждают, что молодежь Ленинградской области активна и всегда готова придти на помощь."