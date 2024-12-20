Новогодние подарки «Узора»

Как рассказал президент АО «Узор», почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов, уходящий год нельзя назвать годом больших трудовых достижений:

- В 2023 году у нас была очень высокая загрузка по гособоронзаказу – занимались производством баллистических тканей на основе арамидных волокон. Они применяются для бронирования техники и изготовления бронежилетов. Со взятыми обязательствами успешно справились. В 2024 году получили только небольшой оборонзаказ от судпрома. Наши баллистические ткани заказчики «наверху» попытались заменить более дешевыми, низкосортными. Итог мы недавно услышали – уголовные дела, потому что бронежилеты оказались бракованными, не соответствовали требованиям по баллистике. Но мы зря время не теряли. Сейчас с одной нашей российской фирмой отрабатываем совершенно новую баллистическую ткань. У нее другие характеристики, другая структура – время не стоит на месте. Бронежилет должен становиться легче, качественнее, надежнее.

В планах фабрики – укрепить сотрудничество с предприятиями судостроительной промышленности, а также вернуть утраченные позиции на РЖД. Для этого сделан сложный и важный шаг – получены сертификаты соответствия Роспотребнадзора. Это значит, что арамидные ткани «Узора» отвечают всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям и могут применяться и в судостроительной промышленности, и на железнодорожном транспорте.

В 2024 году на фабрике главное внимание уделили основному ассортименту – это мебельные ткани, покрывала, скатерти, салфетки, декоративная продукция. Модернизировали швейный цех – перевели его в другое помещение, закупили новые швейные машинки, улучшили условия для персонала.

- Главное – мы сохранили наши кадры. Бережно относимся к каждому специалисту. Платим достойную заработную плату – не ниже средней по региону. С 1 декабря ее немного повысили. У нас хороший соцпакет. К юбилею фабрики поздравили всех сотрудников. А они в ответ добросовестно выполняют свои обязанности. Весь год занимались расширением ассортимента. Правда, в начале года было тяжеловато: рынок был перенасыщен, покупательская способность низкая. Но со второго полугодия продажи пошли вверх. Хотя, конечно, о высокой рентабельности и прибыли говорить не приходится. Тем более что цены на свою продукцию мы не поднимаем уже полтора года, в то время как наши поставщики нитей меняли свой прайс-лист уже несколько раз. Но покупатели оценили наши новинки – мы разработали продукцию в новом стиле, нашли интересные цветовые решения для мебельных тканей и предметов домашнего декора. Хорошо потрудились над новогодним ассортиментом, – рассказал Иван Григорьевич.

Увидеть все многообразие продукции «Узора» стало легче. 22 ноября после реконструкции открылся фирменный магазин в поселке Вырица, на Коммунальном проспекте, 5. Теперь весь первый этаж отдан под продукцию фабрики, которая представлена покупателям в свободном доступе – можно всё рассмотреть, потрогать, сравнить. Сейчас здесь массово покупают подарки к Новому году. Это календари, в том числе с символом года, новогодние скатерти и дорожки, прихватки и салфетки. Уже появилась продукция к грядущему 80-летию Победы.

А если есть желание познакомиться с историей фабрики и самого поселке Вырица поближе, то по соседству с магазином находится народный музей фабрики «Узор», экспозиция которого продолжает пополняться.

Елена Суралёва