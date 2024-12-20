Новогодние подарки «Узора»
Уходящий год для Вырицкой ткацкой фабрики «Узор» – юбилейный: в ноябре она отметила свой 80-й день рождения. К этой дате преобразился фирменный магазин фабрики в поселке Вырица, где традиционно перед Новым годом представлен большой ассортимент праздничной продукции.
Как рассказал президент АО «Узор», почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов, уходящий год нельзя назвать годом больших трудовых достижений:
- В 2023 году у нас была очень высокая загрузка по гособоронзаказу – занимались производством баллистических тканей на основе арамидных волокон. Они применяются для бронирования техники и изготовления бронежилетов. Со взятыми обязательствами успешно справились. В 2024 году получили только небольшой оборонзаказ от судпрома. Наши баллистические ткани заказчики «наверху» попытались заменить более дешевыми, низкосортными. Итог мы недавно услышали – уголовные дела, потому что бронежилеты оказались бракованными, не соответствовали требованиям по баллистике. Но мы зря время не теряли. Сейчас с одной нашей российской фирмой отрабатываем совершенно новую баллистическую ткань. У нее другие характеристики, другая структура – время не стоит на месте. Бронежилет должен становиться легче, качественнее, надежнее.
В планах фабрики – укрепить сотрудничество с предприятиями судостроительной промышленности, а также вернуть утраченные позиции на РЖД. Для этого сделан сложный и важный шаг – получены сертификаты соответствия Роспотребнадзора. Это значит, что арамидные ткани «Узора» отвечают всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям и могут применяться и в судостроительной промышленности, и на железнодорожном транспорте.
В 2024 году на фабрике главное внимание уделили основному ассортименту – это мебельные ткани, покрывала, скатерти, салфетки, декоративная продукция. Модернизировали швейный цех – перевели его в другое помещение, закупили новые швейные машинки, улучшили условия для персонала.
- Главное – мы сохранили наши кадры. Бережно относимся к каждому специалисту. Платим достойную заработную плату – не ниже средней по региону. С 1 декабря ее немного повысили. У нас хороший соцпакет. К юбилею фабрики поздравили всех сотрудников. А они в ответ добросовестно выполняют свои обязанности. Весь год занимались расширением ассортимента. Правда, в начале года было тяжеловато: рынок был перенасыщен, покупательская способность низкая. Но со второго полугодия продажи пошли вверх. Хотя, конечно, о высокой рентабельности и прибыли говорить не приходится. Тем более что цены на свою продукцию мы не поднимаем уже полтора года, в то время как наши поставщики нитей меняли свой прайс-лист уже несколько раз. Но покупатели оценили наши новинки – мы разработали продукцию в новом стиле, нашли интересные цветовые решения для мебельных тканей и предметов домашнего декора. Хорошо потрудились над новогодним ассортиментом, – рассказал Иван Григорьевич.
Увидеть все многообразие продукции «Узора» стало легче. 22 ноября после реконструкции открылся фирменный магазин в поселке Вырица, на Коммунальном проспекте, 5. Теперь весь первый этаж отдан под продукцию фабрики, которая представлена покупателям в свободном доступе – можно всё рассмотреть, потрогать, сравнить. Сейчас здесь массово покупают подарки к Новому году. Это календари, в том числе с символом года, новогодние скатерти и дорожки, прихватки и салфетки. Уже появилась продукция к грядущему 80-летию Победы.
А если есть желание познакомиться с историей фабрики и самого поселке Вырица поближе, то по соседству с магазином находится народный музей фабрики «Узор», экспозиция которого продолжает пополняться.
Елена Суралёва