Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.12.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чкалова, д. 64, д. 73, д. 60 б, д. 73, д. 62;
пр. 25 Октября, д.1;
Музыкальная школа;
Дом культуры.
24.12.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
Территория СНТ Дони.
24.12.2024 с 10:00 до 16:30
Сусанинское СП:
п. Семрино: ул. Парковая, ул. Охотничья.
24.12.2024 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское СП:
д. Малые Борницы,
д. Дубицы,
д. Таровицы.
24.12.2024 с 09:30 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Ронилово,
д. Питкелево,
д. Сеппелево,
д. Войсковицы,
д. Войсковицы (Надежда),
д. Реболово,
Территория СНТ Прометей,
СНТ Полёт-2,
СНТ Пламя.
24.12.2024 с 09:30 до 17:30
Войсковицкое СП:
п. Новый Учхоз.
24.12.2024 с 09:30 до 17:30
Новосветское СП:
Промзона Новый Свет.
24.12.2024 с 09:30 до 17:30
Сиверское ГП :
д. Маргусы.
24.12.2024 с 09:30 до 17:30
Рождественское СП :
п. Дивенский (частично).