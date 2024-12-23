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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.12.2024 с 09:00 до 17:00 

г. Гатчина: 

ул. Чкалова, д. 64, д. 73, д. 60 б, д. 73, д. 62; 

пр. 25 Октября, д.1; 

Музыкальная школа; 

Дом культуры.

 

24.12.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

Территория СНТ Дони.

 

24.12.2024 с 10:00 до 16:30

Сусанинское СП:

п. Семрино: ул. Парковая, ул. Охотничья.

 

24.12.2024 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское СП:

д. Малые Борницы,

д. Дубицы,

д. Таровицы.

 

24.12.2024 с 09:30 до 17:30

Сяськелевское СП:

д. Ронилово,

д. Питкелево,

д.  Сеппелево,

д. Войсковицы,

д. Войсковицы (Надежда),

д. Реболово,

Территория СНТ Прометей,

СНТ Полёт-2,

СНТ Пламя.

 

24.12.2024 с 09:30 до 17:30

Войсковицкое СП:

п. Новый Учхоз.

 

24.12.2024 с 09:30 до 17:30

Новосветское СП:

Промзона Новый Свет.

 

24.12.2024 с 09:30 до 17:30

Сиверское ГП :

д. Маргусы.

 

24.12.2024 с 09:30 до 17:30

Рождественское СП :

п. Дивенский (частично).