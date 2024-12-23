Общественная палата: послание новому созыву

В составе Общественной палаты Гатчинского района работают руководители и представители социально ориентированных НКО, активисты общественных организаций и движений, которые сами успешно участвуют в конкурсах проектов и их реализации. Общественники выразили готовность оформлять «письма поддержки» проектам НКО, оказывать помощь в партнерском взаимодействии и делиться опытом.

В этом году Общественная палата Гатчинского района третьего созыва заканчивает свою трехлетнюю работу. Впереди формирование нового состава палаты, теперь уже Гатчинского округа, на 2025–2027 годы.

Напомним, Общественная палата – коллективный совещательный орган. Члены палаты работают полностью на общественных началах, то есть бесплатно, и в свободное от основной работы время. У них нет никаких льгот и преференций. Чтобы не проводила Общественная палата: заседания, рабочие группы, общественные слушания, круглые столы, выездные встречи – все принятые решения имеют рекомендательный характер. Они формулируются в форме заключений, предложений и обращений и направляются в органы власти, иные структуры, учреждения и организации.

О том, какие задачи решает палата, как взаимодействует с НКО, что рекомендует новому созыву включить в план деятельности, участникам встречи рассказала председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина. Ее информация особенно полезна новичкам – тем, кто готов попробовать свои силы в этой общественной работе.

Анализируя работу, Елена Юрьевна отметила, что Общественная палата третьего созыва и по оценке работы, и по составу, и по профессиональной деятельности была с уклоном в социальную сферу, а не в экономику и ЖКХ:

- Зачастую мы сами становимся членами и сторонниками таких общественных организаций, как женсовет, молодежный совет, совет ветеранов. Члены палаты работают в составе конкурсных комиссий, в том числе по оценке социальных проектов, в качестве экспертов на различных социально-значимых мероприятиях. Только в течение 2024 года мы соприкасались с НКО на десятках совместных мероприятий. Спектр их достаточно широк. Это различные фестивали национальной культуры, которые традиционно проводятся на гатчинской земле, фестиваль «Поколения вместе поем военные песни», конкурс «Гатчинское подворье», фестиваль «Хоровод дружбы», стратегическая сессия по развитию институтов гражданского общества и многие другие.

Учитывая информационную повестку страны, по мнению Елены Вахриной, в самом ближайшем будущем Общественная палата должна стать примером дипломатического взаимодействия. Общественная палата не раз становилась катализатором позитивных перемен. Так, члены палаты настойчиво поднимали вопрос по созданию при главе администрации ряда совещательных органов. В результате образовался совет по туризму и экологический совет, в состав которого также вошли члены палаты. Несколько лет активно прорабатывался вопрос по поддержке работы школьных музеев. В школах даже не было ставки руководителя музея. В итоге с 1 сентября 2024 года появились отдельные стимулирующие выплаты за работу руководителя школьного музея.

- Очень приятно, когда инициативы или вопросы, обсуждаемые Общественной палатой Гатчинского района, затем обсуждаются уже в палате региона. Так было с вопросами медицины, экологии, семейного образования. При оценке деятельности муниципальной палаты нам важно видеть значимость и масштаб поднимаемых нами вопросов, – сказала Елена Вахрина.

В завершение выступления Елена Юрьевна отметила: главное в общественной работе – человек, поэтому всегда найдется тема, которая объединит общественников Гатчинского округа.

После пленарного заседания каждый участник форума мог обсудить волнующие темы и поделиться опытам на двух площадках: «НКО: обмен ресурсами и совместные проекты» и «Общественная палата: роль для муниципалитета. Послание новому созыву 2025–2027».

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения благодарственными письмами руководителей Гатчинского округа за вклад в развитие гражданского общества, треть награжденных – члены Общественной палаты Гатчинского района.

Татьяна Можаева